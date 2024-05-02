Kahramanmaraş\'ta yıkılan Ezgi Apartmanı davası yarın görülecek

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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı davası yarın görülmeye devam edecek. Duruşma öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan, Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, mahkeme heyetine çağrıda bulundu. Göksu, "Kırmızı bülten talebimizin yerine getirilmesini ve yurt dışında ve gerekse yurt içinde daha kapsamlı bir arama çalışmasının yapılmasını talep ediyorum ben" dedi.

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına yarın Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Depremde oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden, enkazda 12 gün delil nöbeti tutarak kesilen kolonun yerini tespit eden Nurgül Göksu, ANKA Haber Ajansı'na duruşma öncesi açıklamalarda bulundu.

"YURT DIŞINDA VE YURT İÇİNDE DAHA KAPSAMLI BİR ARAMA ÇALIŞMASI YAPILMALI"

Müteahhitin serbest olduğunu belirten Göksu, mahkemeye çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Mütahit tutuksuz olarak yargılanıyor. Kolon kesen Sami Kervacıoğlu ve Mustafa Peker ise 8 aydan bu yana firariler. İlk duruşmada kırmızı bülten talebimiz reddedilmişti. 2 ay geçti üzerinden hala bulunamadılar. Bu insanların yurt dışı bağlantıları var ve bir çok ülkede şubeleri var. Kırmızı bülten talebimizin yerine getirilmesini ve yurt dışında ve gerekse yurt içinde daha kapsamlı bir arama çalışmasının yapılmasını talep ediyorum ben.

"BU BENİM EVLATLARIMA SON GÖREVİM"

Biz hepimiz Ezgi Apartmanı'nda en kıymetlilerini, en sevdiklerini kaybeden aileler olarak mahkemede hazır bulunuyoruz ve her duruşmada o günlere gidiyoruz. Biz o günlerin acısını hala atlatamadık. Güçlü durmaya çalışıyorum 3 evlat kaybettim. Elimden geldiği kadar çocuklarımın haklarını savunmaya çalışıyorum. Her ne kadar onları kaybetmiş olsam dahi onların hakkını sonuna kadar savunacağım. Ben evladımı çok özledim, 'anne' deyişini çok özledim. Bu benim evlatlarıma son annelik görevim.

"DEPREM DAVALARINA SAHİP ÇIKIN"

Lütfen herkesten rica ediyorum; deprem davalarına sahip çıksın herkes. Bütün istediğimiz bu. Bizi yalnız bırakmasınlar, herkes deprem davalarına sahip çıksın ki bir sonraki olacak olan depremde annelerin yüreği yanmasın, anneler ağlamasın. Benim bütün mücadelem bunun için. Tek istediğim adalet. Adaletten başka hiçbir şey istediğim yok. Benim çocuklarım yaşamıyor, geri de getiremeyeceğim. Oğlumun sesi kulağımda, 'anne' deyişinin unutamıyorum. Onun için herkesten rica ediyorum, deprem davalarına lütfen sahip çıkın."

876 YIL HAPİS CEZASI İLE YARGILAMA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.