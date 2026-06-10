Kahramanmaraş UNESCO Edebiyat Şehri Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş UNESCO Edebiyat Şehri Oluyor

Kahramanmaraş UNESCO Edebiyat Şehri Oluyor
10.06.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş, UNESCO Edebiyat Şehri unvanını tanıtacak uluslararası program düzenliyor.

TÜRKİYE'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 'Edebiyat Şehri' unvanına sahip ilk ve tek şehri olan Kahramanmaraş, 19 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek uluslararası tanıtım programında kültür, sanat ve medya dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek. Programda, şehrin UNESCO süreci, kültürel kalkınma vizyonu, edebiyat turizmi potansiyeli ve uluslararası hedefleri kamuoyuyla paylaşılacak.

Türk edebiyatına yön veren birçok önemli ismi yetiştiren Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edilmesinin ardından kültürel birikimini uluslararası ölçekte tanıtmaya hazırlanıyor. Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören gibi isimlerle özdeşleşen şehir, sahip olduğu edebi mirası ve kültürel zenginliği dünya ölçeğinde görünür kılmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul sürecinin ayrıntıları ele alınacak. Programda ayrıca kültür temelli kalkınma, uluslararası iş birlikleri, kültür ekonomisi ve edebiyat turizmi başlıklarında değerlendirmeler yapılacak.

UNESCO'NUN SAĞLAYACAĞI FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğinin Kahramanmaraş'a sağlayacağı kültürel, sosyal ve ekonomik katkılar masaya yatırılacak. Şehrin uluslararası görünürlüğünün artırılması, dünya edebiyat şehirleriyle kurulacak yeni iş birlikleri ve kültürel projeler hakkında bilgi verilecek. UNESCO Edebiyat Şehri unvanının yalnızca prestij değil, aynı zamanda kültür odaklı kalkınma açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekilecek.

EDEBİYAT TURİZMİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİ GÜNDEMDE

Programda Kahramanmaraş'ın edebiyat turizmi potansiyeli olacak. Kentin yetiştirdiği şair, yazar ve düşünürler etrafında oluşturulacak kültür rotaları, edebiyat etkinlikleri ve yeni projelerin turizme sağlayacağı katkılar değerlendirilecek. Yayıncılık, yaratıcı endüstriler ve kültürel etkinlikler alanlarında UNESCO unvanının oluşturacağı yeni fırsatlar da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacak.

KAHRAMANMARAŞ'IN EDEBİ MİRASI TANITILACAK

Program kapsamında Kahramanmaraş'ın köklü edebiyat geleneği, kültürel kimliği ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olma süreci katılımcılarla paylaşılacak. Ayrıca bu unvanın Türkiye'nin kültürel tanıtımına sağlayacağı katkılar da ele alınacak. Toplantının, Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri olarak üstleneceği yeni rolün ve dünya edebiyat şehirleri arasındaki konumunun kamuoyuna aktarılacağı önemli bir platform olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Etkinlik, Edebiyat, Unesco, Kültür, Turizm, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş UNESCO Edebiyat Şehri Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı
Antalya’da SGK’ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı
45 yaşındaki Daniel Güiza’dan kariyerinin 18. imzası 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
Michy Batshuayi, Süper Lig’in eski şampiyonuna önerildi Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi
Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 4 aylık tutukluluğun ardından konuştu Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 4 aylık tutukluluğun ardından konuştu

17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
17:07
Seçil Erzan yeniden yargılanacak İlk duruşma 11 Eylül’de
Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de
16:48
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 18:13:54. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş UNESCO Edebiyat Şehri Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.