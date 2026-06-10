Kahramanmaraş UNESCO Edebiyat Şehri Oluyor

TÜRKİYE'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 'Edebiyat Şehri' unvanına sahip ilk ve tek şehri olan Kahramanmaraş, 19 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek uluslararası tanıtım programında kültür, sanat ve medya dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek. Programda, şehrin UNESCO süreci, kültürel kalkınma vizyonu, edebiyat turizmi potansiyeli ve uluslararası hedefleri kamuoyuyla paylaşılacak.

Türk edebiyatına yön veren birçok önemli ismi yetiştiren Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edilmesinin ardından kültürel birikimini uluslararası ölçekte tanıtmaya hazırlanıyor. Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören gibi isimlerle özdeşleşen şehir, sahip olduğu edebi mirası ve kültürel zenginliği dünya ölçeğinde görünür kılmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul sürecinin ayrıntıları ele alınacak. Programda ayrıca kültür temelli kalkınma, uluslararası iş birlikleri, kültür ekonomisi ve edebiyat turizmi başlıklarında değerlendirmeler yapılacak.

UNESCO'NUN SAĞLAYACAĞI FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğinin Kahramanmaraş'a sağlayacağı kültürel, sosyal ve ekonomik katkılar masaya yatırılacak. Şehrin uluslararası görünürlüğünün artırılması, dünya edebiyat şehirleriyle kurulacak yeni iş birlikleri ve kültürel projeler hakkında bilgi verilecek. UNESCO Edebiyat Şehri unvanının yalnızca prestij değil, aynı zamanda kültür odaklı kalkınma açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekilecek.

EDEBİYAT TURİZMİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİ GÜNDEMDE

Programda Kahramanmaraş'ın edebiyat turizmi potansiyeli olacak. Kentin yetiştirdiği şair, yazar ve düşünürler etrafında oluşturulacak kültür rotaları, edebiyat etkinlikleri ve yeni projelerin turizme sağlayacağı katkılar değerlendirilecek. Yayıncılık, yaratıcı endüstriler ve kültürel etkinlikler alanlarında UNESCO unvanının oluşturacağı yeni fırsatlar da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacak.

KAHRAMANMARAŞ'IN EDEBİ MİRASI TANITILACAK

Program kapsamında Kahramanmaraş'ın köklü edebiyat geleneği, kültürel kimliği ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olma süreci katılımcılarla paylaşılacak. Ayrıca bu unvanın Türkiye'nin kültürel tanıtımına sağlayacağı katkılar da ele alınacak. Toplantının, Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri olarak üstleneceği yeni rolün ve dünya edebiyat şehirleri arasındaki konumunun kamuoyuna aktarılacağı önemli bir platform olması bekleniyor.