Kaja Kallas'tan Suriye Uyarısı - Son Dakika
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Kaja Kallas'tan Suriye Uyarısı

Kaja Kallas, AB'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruması gerektiğini vurguladı.

10.12.2024 21:46
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü için bölge ülkeleriyle birlikte çalışması gerektiğini vurgulayarak, " Irak, Libya ve Afganistan'daki korkunç senaryoların tekrarlanmasını önlemeliyiz." dedi.

Kallas, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa Parlamentosunun (AP) Dış İlişkiler Komitesi tarafından düzenlenen olağanüstü oturumda konuştu.

"Yıllarca süren şiddet ve zulümden sonra kendilerini kurtarmayı başaran Suriye halkına birlik, istikrar ve destek mesajı vermeliyiz." diyen Kallas, aynı zamanda ülkeyi yeniden inşa çabalarına destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Kallas, Esed rejiminin işkence yuvası olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ne değinerek, "Çoğunuz gibi ben de gazeteciler, insan hakları savunucuları, avukatlar, siyasi aktivistler de dahil olmak üzere binlerce insanın keyfi olarak hapsedildiği, işkence gördüğü veya öldürüldüğü Sednaya Hapishanesi'nden gelen görüntüleri izliyorum." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmelerin bir yandan kutlanması diğer yandan ihtiyatla yaklaşılmasını gerektirdiğini dile getiren Kallas, geçiş döneminin ülkede ve bölgede yol açması muhtemel istikrarsızlıklara karşı bölge ülkeleriyle birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

Kallas, "Irak, Libya ve Afganistan'daki korkunç senaryoların tekrarlanmasını önlemeliyiz." dedi.

"Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve bağımsızlığına, egemenliğine ve devlet kurumlarına saygı göstermek hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesini yapan Kallas, şunları kaydetti:

"Bölgesel ve uluslararası ortakların Suriye'yi desteklemek için birlikte çalışmaları önemlidir. G7 çerçevesinde ve Körfez, Ürdün, Lübnan, Irak, Türkiye ve İsrail dahil olmak üzere komşu ülkelerle olan ilişkimiz, ortak zorlukları ele almak için hayati önem taşımaktadır. Bunlar, Suriye'nin istikrarını da sağlayacak olan kilit muhataplardan bazıları olacaktır."

"Yeni bir mülteci dalgası görmek istemiyoruz"

Bazı milletvekillerinin ülkedeki gelişmelerin AB'ye yeniden bir göç akınına yol açıp açmayacağıyla ilgili soruları üzerine Kallas, "Türkiye mültecilerin geri dönmesini deneyimliyor. Ülkenin birliği ve ayrıca azınlıkların korunmasını vurgulamamın nedeni de bu. Biliyorsunuz, Suriye'den farklı gruplardan yeni bir mülteci dalgası görmek istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kallas, bölge ülkeleriyle çalışmanın radikalleşme ve terörün önlenmesi için de önemli olduğunun altını çizdi.

İsrail'in Golan Tepelerindeki işgaliyle ilgili sorulara yanıt vermedi

Bazı milletvekilleri, İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'nde ilerlemek için Suriye'deki gelişmeleri fırsat olarak gördüğünü dile getirdi.

Ancak Kallas, AB'nin bununla ilgili harekete geçip geçmeyeceği sorularını yanıtsız bıraktı.

Kaynak: AA

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