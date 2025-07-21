Kalkınma Ajansları Yerel Güce Destek Veriyor

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin yerel gücü, kalkınma ajanslarının destekleriyle harekete geçiriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonundaki kalkınma ajansları, geçen yıl yerel kalkınmaya yönelik 842 proje için 1,7 milyar lira destek sağladı

Ajanslar tarafından bugüne kadar da 27 bin 33 projeye 86,8 milyar lira destek aktarıldı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Meclis, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nı "yoğun mesaiyle" tamamladı

Çalışmalarına 1 Ekim 2024'te başlayan TBMM Genel Kurulunda 7'si uluslararası anlaşmalara ilişkin 32 kanun teklifi yasalaştı

Genel Kurulda 3'ü Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 3'ü TBMM Başkanlığı tezkeresi olmak üzere 45 karar kabul edildi

(Aynur Ekiz/TBMM)

3- Türk denizcilik gücü dünyaya taşınıyor

ANADOLU, SEDEF ve SEFİNE tersaneleri ortaklığıyla kurulan TAIS, geliştirdiği modern ve milli askeri deniz platformlarını IDEF 2025 Fuarı'nda sergileyecek

Türkiye'de ilklere imza atan TAIS'i oluşturan tersaneler, halihazırda 21 askeri geminin üretimine devam ediyor

TAIS, yalnızca yerli projelerle sınırlı kalmayıp, Türk savunma sanayisinin denizcilik alanındaki ilk savaş gemisi ihracatlarına da öncülük ediyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- IDEF 2025'E DOĞRU: Milli İHA teknolojilerine "insansız paramotor" katıldı

"Dünyanın ilk insansız paramotoru" iddiasıyla geliştirilen JUNNO Paramotor İHA, IDEF 2025 Fuarı'nda tanıtılacak

Operasyonel verimliliği ön planda tutan birçok avantajı sunan JUNNO, geleneksel İHA'lara kıyasla daha düşük yakıt tüketimi ve bakım ihtiyacı sayesinde düşük operasyonel maliyet sağlıyor. Modüler yapısı, farklı görev ihtiyaçlarına göre çeşitli faydalı yüklerin entegrasyonuna imkan tanıyor ve yüksek taşıma kapasitesi sunuyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- OECD Çevre Direktörü'nden Türkiye'nin Sıfır Atık Günü'ne desteğine övgü

Jo Tyndall:

"Türkiye'nin Sıfır Atık Günü'ne yaptığı vurgu dahil olmak üzere tüm bu adımlar gerçekten önemli"

"(Sıfır Atık) Bu girişimin doğrudan Türkiye'nin First Lady'si tarafından desteklendiğini biliyoruz ve yüksek düzeyde siyasi desteğe sahip olmak ayrıca çok faydalı"

(Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk altı ayı ABD borsalarında dalgalanmalarla geçti

ABD borsaları, Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak'tan bu yana tarife açıklamaları dolayısıyla hem sert düşüşlere hem de tarihi toparlanmalara tanık oldu

Altı ayda Dow Jones endeksi yaklaşık yüzde 2, S&P 500 endeksi yüzde 5 ve Nasdaq endeksi yüzde 6,5 değer kazandı

(Sevgi Ceren Gökkoyun/New York)

7- LGS'de doğru tercihin anahtarı "öğrenci-öğretmen-ebeveyn" işbirliğinden geçiyor

Üsküdar Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yönetici Yardımcısı Sevgi Toprakyaran: "Öğrencilerin istatistikleri iyi okuyup özellikle tercih danışmanları, rehber öğretmenlerle görüşerek bu konular hakkında bilgi almalarını tavsiye ediyoruz"

Tercih ve kariyer danışmanı Ece Tözeniş: "Öğrenci, ebeveyn ve öğretmenin üçlü saç ayağını bir araya getirip, karar verdiği zaman bu çok verimli ve en uygunu olacak. Çünkü öğrenci bir liseyi seçtiğinde aslında bir üniversiteyi ve onun bir altında da meslek tercihini yapmış oluyor"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İstanbul'da bu yıl gerçekleştirilen muayene sayısı 80 milyonu aştı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner:

"2025'te İstanbul'da 80 milyon 800 binden fazla muayene gerçekleştirildi. Bunun yanında 1 milyon 200 bin ameliyat, 20 milyondan fazla radyolojik görüntüleme ile tanı-tetkik hizmeti verdik"

"İstanbul'daki aile hekimlerine düşen ortalama nüfus 3 binin altına düştü. Aile hekimlerine randevulu-randevusuz erişim oldukça kolay. İlk temas noktası olan bu merkezler, doğru yönlendirme ve erken tanı açısından kritik öneme sahiptir"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan: "Kalp akciğer makinesi olmadan açık kalp cerrahisi ameliyatları yapılamıyor. Bu cihazın, yüzde 90 üzerinde yerlilikle tüm aşamaları Türk mühendisleri tarafından yapıldı"

"Glikoz izleme cihazını bitirdik şimdi klinik çalışmalarını tamamlıyoruz. Sonbaharda artık bunu da toplumumuzda kullanabileceğiz. Kritik önemli olan bir ürünü geliştiriyoruz. Gelecekte ultrason cihazı da TÜSEB tarafından tamamen Türkiye'de geliştirilecek ürünler içerisinde olacak"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk: "Bu cihazların Türkiye'de üretilmesi gerekli, stratejik öneme sahip bir konu. Pandemi döneminde ventilatör sıkıntısı oldu. Yerli ventilatör çalışmaları yapıldı, sıkıntı yaşamadan o dönemi atlattık"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Göçer ailelerin yaylalardaki yükünü çocuklar da omuzluyor

Batman'dan gelerek yaz mevsiminde Hakkari'nin serin yaylalarında konaklayan göçer ailelerin çocukları, hayvanların bakımı, otlatılması, sağımı ile günlük ev işlerinde anne ve babalarına yardımcı oluyor

6. sınıf öğrencisi Fatma Yalçın: "Burada annemize, babamıza yardımcı oluyoruz. Yaylaya alıştık. Zaman güzel geçiyor"

(Sayim Harmancı/Hakkari) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Diyarbakır'ın sıra dışı müezzini yarış motosikletiyle ilgi odağı oldu

Tarihi Ulu Cami'de müezzin kayyım olarak görev yapan Mahmut Polat, genç olması, giyimi, vatandaşlarla kurduğu sıcak ilişkileri ve yaşam tarzıyla ilgi görüyor

Esnafla motosiklet grubu kurarak, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi camileri ziyaret edip namaz kılan Polat:

"Cemaatimizden yaşı büyük olanlar 'Ya hoca motora mı biner?', 'Motorlu hoca mı olur?' gibi eleştirilerde bulunsa da daha sonra alıştılar. Şimdi, 'Motosikletli müezzinimiz geçiyor', 'Bu motosikletli bizim hocamız' diyorlar"

(Ahmet Kaplan/Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Türk boksunda kadınlarda yaşanan başarı, erkeklerde de hedefleniyor

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu:

"Erkeklerde 2008'den beri olimpiyat madalyamız yok. En son Yakup Kılıç 2008'de almıştı. Bu benim çok zoruma gidiyor. Kadınlarda yakaladığımız başarıyı erkeklerde nasıl yakalarız, bunu göreve gelir gelmez düşünmeye başladık. Buna yönelik çalışıyoruz"

"Dünyada hem kadınlarda hem de erkeklerde hedefimiz zirvedir. Dünyada kadınlarda en iyi ülkelerden biriyiz, belki de birinciyiz. Şimdi de erkeklerde çok çalışarak bu seviyeyi yakalayacağız"

(Erkan Tiryaki/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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