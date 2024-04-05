Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: Esir takası için \'insani koridor\' canlandırılmalı

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta esir takasının herkesi mutlu edeceğini belirterek, "insani koridor"un yeniden canlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Malkoç, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta geride kalan 2 yılın ardından geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya giderek savaş bölgesinde incelemelerde bulundu, Ukrayna'daki Rus savaş esirleri ile Rusya'da tutulan Ukraynalı savaş esirlerinin aileleriyle görüştü.

Ukrayna'daki incelemelerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Malkoç, "Savaş demek yıkım demek, ölüm demek, çaresizlik demek, huzursuzluk demek, kaynakların israfı demek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun zamandan beri iki ülke arasında barışın temin edilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması için çaba sarf ettiğini anımsatan Malkoç, bir insan hakları kurumu olan Kamu Denetçiliği Kurumu adına Ukrayna'ya giderek incelemeler yaptığını bildirdi.

İlk olarak Odessa şehrinde, ardından başkent Kiev'de bulunduğunu aktaran Malkoç, burada Ukraynalı esirlerin aileleri ve çocuklarıyla görüşme yaptığını, daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya gelme imkanı yakaladığını dile getirdi.

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Rus askerlerin tutulduğu esir kampında da incelemelerde bulunduğunu belirten Malkoç, bazılarının uzuvlarını kaybetmiş olduğunu, fiziken ve ruhen çökmüş durumda olduklarını söyledi.

Malkoç, "Esir askerler ne durumda, yatma yerleri nasıl, tedavi oluyorlar mı, yeme içmeleri nasıl? Bunları görme imkanımız oldu. Günlük hayatları nasıl gidiyor, bunu görme imkanımız oldu ve esirlerle birebir konuşma imkanımız oldu." dedi.

Savaşın acı yansımalarını ve dehşetini, görüştüğü esir askerlerin ailelerinde gördüğünü anlatan Malkoç, "Bir kısmının kocasının veya çocuklarının ölüm haberi gelmiş ama cenazelerini alamamışlar. Çok acı bir durum tabii." diye konuştu.

Rusya'daki Ukraynalı esirler de ziyaret edilecek

Şeref Malkoç, Ukrayna ziyaretinin amacına ilişkin, "Şimdi biz bu ziyareti yapıp ardından da rapor hazırlayacağız. Türkiye'nin ilgili ve yetkili makamlarına göndereceğiz. Yalnız raporumuzun tam olması için aynı ziyareti Rusya'ya da yapmak istiyoruz." dedi.

Ukraynalı esirlerin ailelerinin ve Ukrayna ombudsmanının da bu konuda taleplerinin bulunduğuna işaret eden Malkoç, Ukrayna ziyareti öncesi de Rus ombudsman ile görüşerek incelemesini istediği hususları sorduğunu dile getirdi.

Rusya'nın elindeki Ukraynalı esir askerleri ziyaret etmek istediğini Rus ombudsmana ilettiğini aktaran Malkoç, "Kendisi ilgililerle görüşüp bize dönüş yapacak." ifadelerini kullandı.

"Barış yolunda atılacak her adım önemli ve değerlidir"

Karşılıklı esir değişimi konusunda başarı elde edilmesinden mutluluk duyacağını kaydeden Malkoç, Rusya'nın elindeki Ukraynalı esir askerleri de görmek istediğini, bunun ardından asker değiş tokuşunda başarı elde edilebileceğini dile getirdi.

Malkoç, şöyle konuştu:

"Geçen yıl, Ukrayna ve Rusya ombudsmanını Türkiye'de bir araya getirdik ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüşmüştük. Tahıl koridoru gibi bir insani koridor açılmasını talep etmiştik. Araya tabii Gazze'de yaşanan İsrail'in o vahşeti girince bunlar aksadı. Ama yeniden bunun canlanması gerekir.

Barış yolunda, insanların esaretten kurtulması veya ailelerine kavuşması yolunda atılacak her adım önemli ve değerlidir. Ne kadar zor olduğunu zaten biliyorduk, Ukrayna'da da gidip gördük ve yaşadık. Ama umutsuzluk yok. Sabırla fakat ısrarla biz bu işin takipçisi olacağız."

Kamu Başdenetçisi Malkoç, en büyük özleminin de aynı faaliyetlerini Filistin'de yapabilmek olduğunu dile getirdi.