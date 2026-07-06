Kamyonet Kazasında Adalet Arayışı - Son Dakika
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Kamyonet Kazasında Adalet Arayışı

Kamyonet Kazasında Adalet Arayışı
06.07.2026 11:30
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İzmir'de bir kazada 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü serbest bırakılınca aile adalet istiyor.

İZMİR'in Balçova ilçesinde kamyonetiyle arkadan çarptığı otomobildeki Umut Erol Çetin'in (10) ölümüne, aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişinin de yaralanmasına neden olan Dursun Tekgöz'ün (58), mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, 'asli ve tam kusurlu' olduğu belirtildi. Çetin'in annesi Medine Çetin, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın davanın ikinci duruşmasında serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Adalet istiyorum" dedi.

Kaza, 20 Mayıs 2025'te, saat 22.45 sıralarında çevre yolunda meydana geldi. Evli, 5 çocuk annesi Medine Çetin, eşi ve 4 çocuğuyla İnciraltı Kent Ormanı'na pikniğe gitti. Piknik sonrası aile, Buca'daki evlerine dönmek üzere 45 N 6727 plakalı otomobille yola çıktı. Balçova viyadüğünde Medine Çetin'in kullandığı otomobile, Dursun Tekgöz yönetimindeki 35 DRL 25 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada her 2 sürücüyle, Medine Çetin'in eşi, boya badana ustası Eren Çetin (37), çocukları Begüm (9), Eymen Hasan (13), Yusuf Yiğit (6) ve Umut Erol Çetin yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Buca Hüseyin Avni Ateşoğlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Umut Erol Çetin, mezuniyetine birkaç gün kala yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili kamyonet sürücüsü Dursun Tekgöz, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle Dursun Tekgöz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesi gereği 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Dursun Tekgöz, 29 Ocak'ta 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlanıp, mahkemeye sunuldu. Raporda sürücü Dursun Tekgöz'ün kamyoneti ile gece vakti seyir halindeyken dikkatsiz ve tedbirsizce davrandığı, aracının hızını aracının teknik özelliklerine, yolun ve havanın şartlarına uydurmadığı belirtildi. Raporda, Tekgöz'ün dikkatini yeterince seyir istikametine vermediği, virajlara ve viyadük üstlerine yaklaşırken aracının mevcut hızını azaltmadığı ve önündeki araç trafiğini güvenli mesafeden takip etmediğine dikkat çekildi. Tekgöz'ün bu nedenle aracının sağ ön kısımları ile bu sırada önünden yine aynı istikamete, aynı şerit üzerinde seyretmekte olan Çetin'in kullandığı otomobilin sol arka kısmına çarpması neticesinde bahse konu kazanın meydana gelmesinde asli ve tam kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda, otomobil sürücüsü Medine Çetin'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtildi.

'BİR İNSANIN CANI, BU KADAR UCUZ OLAMAZ'

Sanığın serbest bırakılmasına tepki gösteren Medine Çetin, "Bilirkişi raporlarında kamyonet sürücüsü tam kusurlu olmasına rağmen sadece 8 ay tutuklu kaldı. Şu an tutuksuz yargılanıyor. Kazada 1 ölü, 5 yaralı var. Bir insan canı, bu kadar ucuz olamaz. Ben mezarlığa her gittiğimde oğlumun toprağına bakıyorum, toprağıyla konuşuyorum. Oğlumu mezuniyetine götüremedim. Bu süreçte zaten çok yıprandık. Adalet istiyorum" dedi.

ÖLEN AĞABEYİN İSMİ VERİLDİ

Bir ay önce doğan oğluna kazada ölen oğlu Umut'un ismini verdiklerini belirten Medine Çetin, "'Bize umut olsun' istedim. Acımız hiçbir zaman geçmeyecek ama en azından hafifler diye düşündük" diye konuştu.

Baba Eren Çetin ise "Hiçbir şey Umut'umuzu geri getirmiyor. Tek istediğimiz adalet. Kamyonet sürücüsü cezasını çeksin" dedi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Çocuk, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonet Kazasında Adalet Arayışı - Son Dakika

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