Kanada, ABD Gümrük Vergilerine Karşı Direnç Gösteriyor - Son Dakika
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Kanada, ABD Gümrük Vergilerine Karşı Direnç Gösteriyor

Kanada, ABD Gümrük Vergilerine Karşı Direnç Gösteriyor
24.07.2026 10:08
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Başbakan Carney, ABD'nin gümrük vergisi tehditlerine karşı ulusal çıkarları savunacaklarını belirtti.

OTTAWA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin son gümrük vergisi tehditleri karşısında ulusal çıkarlarını savunmak için "ne gerekiyorsa" yapacaklarını söyledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Carney perşembe günü Prens Edward Adası'nın başkenti Charlottetown'da eyalet ve bölge başkanlarının katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, Washington'ın uyguladığı ticaret baskısı karşısında ülkedeki işçi, çiftçi, işletme ve aileleri koruyup destekleyeceklerini vurguladı.

Carney, "Bu ticaret savaşının başladığı 18 ay öncesine göre daha güçlü bir konumdayız. Bu gücü Kanadalıların kendi azmine ve burada bulunan yöneticilerin kararlılığına borçluyuz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kanada'nın ABD ticaretine ayrımcılık yaptığını belirterek, Kanada menşeli bazı ürünlere yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi öngören kararnameleri imzalamıştı.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan kararnamelere göre, belirli süt ürünleri, alkollü içecekler, motorlu taşıtlar ve ilgili ürünlere yönelik yüzde 50 oranındaki ek gümrük vergileri 19 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Carney pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni gümrük vergilerini "ABD'nin Kanada-ABD-Meksika Anlaşması'nı doğrudan ihlal eden tek taraflı ticaret tedbirlerinin son örneği" diye nitelemişti.

Carney salı günkü açıklamasında ise Trump ile görüştüğünü ve iki tarafın ticaret müzakerelerini artırma konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada, ABD Gümrük Vergilerine Karşı Direnç Gösteriyor - Son Dakika

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