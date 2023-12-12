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Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına endişe duyuyor - Son Dakika
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Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına endişe duyuyor

Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda liderleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle güvenli bölgelerin daralmasından endişe duyduklarını ve Hamas'ı yenmenin Filistinli sivillerin acı çekmesi anlamına gelmemesi gerektiğini bildirdi.

Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına endişe duyuyor
12.12.2023 - 21:51,
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Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle güvenli bölgelerin giderek daralmasından derin endişe duyduğunu ve Hamas'ı yenmenin bedelinin Filistinli sivillerin sürekli acı çekmesi olamayacağını bildirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de siviller için güvenli alanın giderek daralmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, Hamas'ı yenmenin bedelinin Filistinli sivillerin sürekli acı çekmesine mal olamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in kendini savunurken uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiği vurgulanarak, Gazze'deki insani krizin boyutu ve Filistinli sivillere yönelik riskler karşısında derin endişe duyulmaya devam edildiği bildirildi.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine, Gazze'nin yeniden işgaline ve her türlü kuşatma ya da ablukaya karşı olunduğu aktarılan açıklamada, yerleşimcilerin ve yerleşimci şiddetinin yasa dışı olduğu ve iki devletli çözümün önünde ciddi bir engel oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ve Hamas arasında "insani ara"nın yeniden başlaması gerektiği, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın sürdürülebilir ateşkes için uluslararası çabaları desteklediği bildirildi.

Kaynak: AA
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