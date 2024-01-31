Kanada, Gazze\'deki Filistinlilere 30 milyon dolar yardım başlattı

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İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarına yönelik suçlamalarının ardından ajansa yardımlarını geçici olarak durduran Kanada, Gazze'deki Filistinlilere 30 milyon dolar yardım başlattığını duyurdu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in iddialarının ardından pek çok ülkenin Ajans'a yardımlarını askıya alması konusunda Kanada'nın tutumunu değiştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Kanada, Filistinli sivillerin insani yardıma olan ihtiyacının her geçen saat arttığına samimiyetle inanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki insani krizin boyutu nedeniyle acil müdahaleye gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, hayati yardımların Filistinli sivillere hızlıca ulaşmasının sağlanması gerektiği kaydedildi.

30 milyon dolarlık yardımın önemli kısmı BM kurumları üzerinden aktarılacak.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi yardımların ulaştırılmasında rol alacak.

Ayrıca yardımların bir kısmı da Kanadalı sivil toplum kuruluşunun partnerleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.