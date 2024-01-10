 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kanada Müslümanları Başbakan Trudeau'ya İsrail'e Karşı Soykırım Davasını Destekleme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada Müslümanları Başbakan Trudeau'ya İsrail'e Karşı Soykırım Davasını Destekleme Çağrısı Yaptı

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) çatısı altında bir araya gelen Müslüman gruplar, Başbakan Justin Trudeau'ya ortak bir mektup yazarak, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını desteklemesini talep etti. Mektupta, Gazze'deki sivil ölümler ve işgal nedeniyle UAD'nin yargı yetkisini tanımanın önemine vurgu yapıldı.

Kanada Müslümanları Başbakan Trudeau\'ya İsrail\'e Karşı Soykırım Davasını Destekleme Çağrısı Yaptı
10.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:36
Abone Ol

Kanada'da Müslümanlar, Başbakan Justin Trudeau'ya, " Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını desteklemesi" çağrısı yaptı.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) çatısı altında bir araya gelen Müslüman gruplar, Trudeau'ya yönelik ortak mektup kaleme aldı.

NCCM'nin sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda, "250 Kanadalı sivil toplum örgütü, Başbakan'a ortak bir açık mektup yayımlayarak Kanada'dan İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tutumuna ilişkin UAD'deki yargılamaları desteklemesini talep ediyor." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, Trudeau'ya yönelik "Kanada, Gazze'de işlenen olası savaş suçlarına ilişkin tarafsız bir soruşturmayı desteklemelidir. Kanada, hesap verebilirliği desteklemelidir. Bu konuda UAD'nin yargı yetkisini tanımanın zamanı gelmiştir." çağrısında bulunuldu.

Mektupta şunlar kaydedildi:

"İsrail ordusunun bombardımanı ve işgali nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu binlerce sivil öldürüldü. İşte bu nedenle devletleri uluslararası hukuka göre sorumlu tutan UAD'de Gazze'deki kitlesel şiddeti inceleyen son davayı desteklemelisiniz." ifadelerine yer verildi.

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda, "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadesine yer verilirken eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kanada, İsrail, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada Müslümanları Başbakan Trudeau'ya İsrail'e Karşı Soykırım Davasını Destekleme Çağrısı Yaptı - Son Dakika


10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi

Son Dakika
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:12:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kanada Müslümanları Başbakan Trudeau'ya İsrail'e Karşı Soykırım Davasını Destekleme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement