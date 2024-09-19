Kangal, evcil köpeği parçaladı! Sahibi o anlara dayanamayıp kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Kangal, evcil köpeği parçaladı! Sahibi o anlara dayanamayıp kalp krizi geçirdi

Kangal, evcil köpeği parçaladı! Sahibi o anlara dayanamayıp kalp krizi geçirdi

Ataşehir'de yanında sahibi bulunmayan kangal cinsi köpek, 'Poddle' cinsi köpeğe sahibinin gözü önünde saldırdı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Toffy isimli küçük köpek veterinerde hayatını kaybetti. Sahibi Leyla Kezer, olayın ardından kalp krizi geçirirken Kezer'in eşi kangal köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

19.09.2024 10:59  Güncelleme: 14:56
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Ataşehir'de sahipleri tarafından serbest bırakılan kangal cinsi köpek, Toffy isimli 'Poddle' cinsi köpeğe saldırdı. Kangal tarafından parçalanan Toffy yaşamını yitirirken sahibi kalp krizi geçirdi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kangal, sahipli köpeği parçaladı! Sahibi o anlara dayanamayıp kalp krizi geçirdi

Olay, Küçükbakkalköy Mahallesi Nergis Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Sitede oturan Leyla Kezer, 'Poddle' cinsi köpeği Toffy'i gezdirmek için site dışına çıktı. Ancak sitenin dışına çıktıktan kısa süre sonra Kezer'in köpeğine, bir yemek şirketine ait olduğu öğrenilen kangal cinsi köpek saldırdı. 'Kangal' köpeği, 'Poddle' cinsi köpeği art arda defalarca ısırdı. Leyla Kezer, köpeğini kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sesleri duyan çevredekiler köpekleri ayırmak için yardıma koştular. Vatandaşlardan biri, Kangal köpeği uzaklaştırmak için plastik bir sopayla defalarca vurdu. Kangal köpeğin sahibi, bir süre sonra durumu farkedederek elinde tasmayla geldi ve köpeğini güçlükle olay yerinden uzaklaştırdı. Ağır yaralanarak veterinere götürülen Toffy'inin hayatını kaybettiği belirlendi. Sahibi Leyla Kezer ise rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kezer'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Bir süre hastanede tedavi altında kalan Leyla Kezer, taburcu oldu. Toffy ise Beykoz'da bulunan hayvan mezarlığına gömüldü. Leyla Kezer'in eşi avukat Çetin Kezer, Kangal köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Kangal, sahipli köpeği parçaladı! Sahibi o anlara dayanamayıp kalp krizi geçirdi

DAHA ÖNCE UYARILMASINA RAĞMEN KÖPEKYİNE SERBEST BIRAKILMIŞ

Leyla Kezer'in oğlu Görkem Kezer, "Toffy adında Poddle cinsi bir köpeğim vardı ve biz onu genelde sitede gezdiriyorduk. Cins köpek olduğu için de herkes onu çok seviyordu. Sitenin maskotu haline gelmişti ve köpekten korkan insanlar bile korkusunu yeniyordu. Bir kişi rahatsız oldu. 40 daire varsa 39'u gerçekten çok seviyordu Toffy'i ve bir kişi rahatsız oldu diye biz burada parkta gezdirmeye başladık. Pazar günü annem Toffy'i gezdirirken çaprazımızdaki yemek üretimi yapan firmanın iki tane Kangal köpeği vardı. Firmaya ait olan bir kangal köpeği parkta serbest şekilde gezerken Toffy'i görüyor ve hemen saldırmaya çalışıyor. Zaten kangalın boyu benim kadar ve güçlü. Annem de ince ve zayıf bir kadın olduğu için karşı koyamıyor. Zaten çok korkuyor. Köpek, Toffy'i parçalarken annem fenalaşıyor ve kalp krizi geçiriyor. İki gün yoğun bakımda kalıyor. Biz bu köpeği 15 gün önce zaten görmüştük salınmış şekilde. Ben babama söyledim. Babam gitti görüştü durumu anlattı. Parkta çocuklar da oynuyor, köpekleri gezdiriyoruz, can güvenliği açısından köpeğinizi bağlarsanız çok iyi olur diye. Onlar da 'tamam' demelerine rağmen iki hafta sonra böyle bir olay olması ve annemin bu kadar büyük bir sıkıntı atlatması... Hayatta kaldığı için çok şükrediyoruz ama iki yaşındaki Poddle cinsi köpeğimizin vefat etmesi bizi çok üzdü" dedi.

Kangal, sahipli köpeği parçaladı! Sahibi o anlara dayanamayıp kalp krizi geçirdi

"KÜÇÜK KÖPEĞİ YERDEN YERE VURUYORDU"

Sitenin güvenlik görevlisi Haşim Altıyaprak, "Daha önce insanlara saldırdığını görmedim. Hayvanlara saldırdığını da görmedim ama bazen başıboş dolaşıyordu buralarda. Olay günü de nöbet değişimi yakındı. Ben temizlik yapıyordum kulübede. Bir anda sesleri duydum. Baktığımda köpek, kadının kucağındaki köpeğe saldırıyordu. Sonra ben elime geçen uzun bir sopa ile koştum müdahale etmek için, köpek hiç aldırmadı yani benim müdahaleme. En sonunda köpeği yerden yere vuruyordu. Öldü diye bıraktık artık. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyordum ama veterinere gittiklerinde veteriner ölmüş demiş. Sahibi geldi, sahibi bıraktırdı köpeği. Elinde zincir gibi bir şey. Sahibi bıraktırdı belki de yine bırakmayacaktı. O an için kimse yoktu. Olsa da zaten yeterli müdahale yapılamayacaktı. Çünkü çok kuvvetli bir köpek. Ben görmedim dün akşam evime giderken baktım. Köpek her zamanki yerinde değil. Ama ne yaptılar bilemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kangal, evcil köpeği parçaladı! Sahibi o anlara dayanamayıp kalp krizi geçirdi - Son Dakika

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