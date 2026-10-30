Kapadokya'da peribacası kayası altında ölen gazeteci ve eşi Sakarya'da defnedildi - Son Dakika
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Kapadokya'da peribacası kayası altında ölen gazeteci ve eşi Sakarya'da defnedildi

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Kapadokya\'da peribacası kayası altında ölen gazeteci ve eşi Sakarya\'da defnedildi
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Kapadokya\'da peribacası kayası altında ölen gazeteci ve eşi Sakarya\'da defnedildi
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Kapadokya'nın Göreme beldesinde aşırı yağışla peribacasından kopan kayaların altında kalan gazeteci Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna, Sakarya'da toprağa verildi. Olayda 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı; çift Adapazarı'ndaki cenaze töreninin ardından defnedildi.

Peribacasından kopan kayaların altında kalan gazeteci Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna, Sakarya'da son yolculuklarına uğurlandı.

KAPADOKYA'DAKİ FACİADA HAYATLARINI KAYBETMİŞLERDİ

Nevşehir'in Göreme beldesinde, aşırı yağışlar nedeniyle tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinden kopan kaya parçaları, bölgede bulunan kişilerin üzerine yuvarlandı.

Feci olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenler arasında Geyve Medya imtiyaz sahibi gazeteci Fatih Eray Tuna ile muhasebeci eşi Begüm Çetinkaya Tuna da bulunuyordu.

<a class='keyword-sd' href='/kapadokya/' title='Kapadokya'>Kapadokya</a>'da peribacası kayası altında ölen gazeteci ve eşi Sakarya'da defnedildi

SAKARYA'DA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Hayatını kaybeden çift için Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Orhan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya ve Ali İnci, Yeni Parti Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kapadokya'da peribacası kayası altında ölen gazeteci ve eşi Sakarya'da defnedildi

AYNI GÜN FARKLI MEZARLIKLARA DEFNEDİLDİLER

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazları sonrası gazeteci Fatih Eray Tuna'nın cenazesi Geyve Merkez Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşi Begüm Çetinkaya Tuna ise Sapanca Yanık Kurtköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Kapadokya'da peribacası kayası altında ölen gazeteci ve eşi Sakarya'da defnedildi
Kapadokya'da peribacası kayası altında ölen gazeteci ve eşi Sakarya'da defnedildi
Kapadokya'da peribacası kayası altında ölen gazeteci ve eşi Sakarya'da defnedildi
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Kaynak: DHA
KapadokyaNevşehirSakaryaGüncelTatilSon Dakika

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