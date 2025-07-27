Kapıkaya Doğa Festivali Bafra'da Sona Erdi - Son Dakika
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Kapıkaya Doğa Festivali Bafra'da Sona Erdi

Kapıkaya Doğa Festivali Bafra\'da Sona Erdi
27.07.2025 17:54
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Bafra'da düzenlenen 6. Kapıkaya Doğa Sporları Festivali, çeşitli etkinliklerle başarıyla tamamlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) sona erdi.

Bafra Belediyesince gerçekleştirilen festival, Asar ve Kapıkaya mahalleleri arasındaki doğa ve tarihi alanlarda doğa ve spor tutkunlarını ağırladı.

Festivalde yamaç paraşütü, trekking, dağcılık faaliyetleri, kano, izcilik aktiviteleri, jet ski, tekne gezileri, ATV safari, fotoğrafçılar maratonu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve bölge gezileri, bisiklet yarışları, workshop çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Festival kapsamında geleneksel el sanatları sergileri, yazar ve şairlerle imza günü gibi etkinlikler de yapıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AA muhabirine, Karadeniz'in en büyük festivallerinden birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivalde sportif aktivitelere oldukça fazla yer verdiklerini anlatan Kılıç, " Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar geldi. Yelken kanatçılar, yamaç paraşütçüleri ve çadır kuran misafirlerimiz olarak bir hayli katılım vardı." dedi.

Kapıkayafest'e 260 yamaç paraşütü pilotunun katıldığını, aynı anda 50 paraşütçünün uçtuğuna şahit olduklarını anlatan Kılıç, "Su sporlarımız, doğa yürüyüşümüz, dağ koşumuz var. Su sporlarında kano yarışları düzenledik. Ayrıca fotoğraf ve havada en fazla kalma gibi yarışmalar da gerçekleştirdik." diye konuştu.

Festivalin ana amacının Bafra'nın tarihini ve kültürünü ortaya çıkarmak olduğuna işaret eden Kılıç, "Geçen yıl gelenlerden bu yıl da gelenler olduğunu gördük. Başarılı bir festival geçirdiğimizi söyleyebilirim. İnşallah her yıl festivalimizi geliştirerek üzerine koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yamaç Paraşütü Kapıkayafest Tepe Koordinatörü Reşat Korkmaz ise festivalin ana teması olan yamaç paraşütü bölümünde görev aldığını dile getirerek, "Türkiye genelinden çok büyük katılım oldu. Hatay'dan, İzmir'den, Tekirdağ'dan, Edirne'den, Denizli'den, yani her yerden gelenler oldu. Sadece yamaç paraşütü değil, diğer sporlar da iyiydi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapıkaya Doğa Festivali Bafra'da Sona Erdi - Son Dakika

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