Kapıkule Gümrük Kapısı\'nda 33 piton ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 33 pitonun, gümrük muhafaza memurlarının Bulgaristan'dan Türkiye'ye trenle giriş yapan bir yolcunun yatağının altına gizlenmiş olarak bulunduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Edirne'de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı görevlileri, Bulgaristan'dan yurda giriş yapan bir yolcu trenine yönelik kaçakçılık operasyonu düzenledi. Trende fiziki arama gerçekleştiren ekipler, yataklı vagona ait bir kompartımandaki yatağın altında, bir montun içerisine gizlenerek getirilmiş canlı yılanların olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde 31'i canlı 2'si ölü, toplam 33 piton cinsi yılana el konuldu. Olayla bir şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken piton yılanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı.

GÜRBULAK'TA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen 2 araç izlemeye alındı. Araçlardaki kişilerin şüpheli hareketleri üzerine detaylı arama işlemi yapıldı. Yolcu beraberinde getirilen kolilerin içerisinden çıkan nargile kömürlerinden şüphelenen ekipler, analiz için kömürden örnek aldı. Yapılan testlerde nargile kömürünün içine emdirilmiş halde yaklaşık 19 kilo 920 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Daha sonrasında İl Jandarma Genel Komutanlığı tarafından şüphelilerin iş yerlerinde gerçekleştirilen aramada 7 kilogram daha nargile kömürüne emdirilmiş metamfetamin ele geçirildi. Toplam, 26 kilo 114 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen ikinci operasyonda, İran'dan Türkiye'ye girmek için Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR, şüpheli bulunarak X-ray sistemine sevk edildi. Şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine detaylı aramak için TIR arama hangarına alındı. TIR'ın altına gizlenmiş 6 bidon içerisinde yaklaşık 32 kilo 650 gram sıvı ele geçirildi. Ele geçirilen sıvıdan numune alan ekiplerce test yapıldığında maddenin sıvı metamfetamin olduğu ortaya çıkarıldı. Ele geçirilen sıvı metamfetaminin yaklaşık değerinin ise 38 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi.