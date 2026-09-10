İnsan ağlığıyla vurgun yapacaklardı! Kapıkule'de TIR dolusu kaçak serum ele geçirildi - Son Dakika
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İnsan ağlığıyla vurgun yapacaklardı! Kapıkule'de TIR dolusu kaçak serum ele geçirildi

İnsan ağlığıyla vurgun yapacaklardı! Kapıkule\'de TIR dolusu kaçak serum ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 79 bin 790 adet kaçak serum ve infüzyon setine el konuldu. Ele geçirilen kaçak ürünlerin gümrüklenmiş değerinin 9 milyon 934 bin lira olduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 79 bin 790 adet kaçak serum ve infüzyon setine el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları yürütüldü.

ON BİNLERCE ADET SERUM VE İNFÜZYON SETİ ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar sonucu, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen bir tır riskli görülerek X-ray taramasına sevk edildi.

Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine ekiplerce yapılan detaylı arama ve kontrollerde, gümrüğe beyan edilmediği belirlenen, tamamı kullanılmamış, ticari miktar ve mahiyet taşıyan 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti ele geçirildi.

DEĞERİ 10 MİLYONA YAKIN

Ele geçirilen kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin 9 milyon 934 bin lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının, kamu sağlığının ve güvenliğinin korunması amacıyla kaçakçılığın her türlüsüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken Gümrükler Muhafaza ekiplerinin teknolojik imkanlar, etkin risk analizi ve titiz saha çalışmalarıyla gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla kaçakçılara geçit vermediğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık, Güvenlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsan ağlığıyla vurgun yapacaklardı! Kapıkule'de TIR dolusu kaçak serum ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnsan ağlığıyla vurgun yapacaklardı! Kapıkule'de TIR dolusu kaçak serum ele geçirildi - Son Dakika
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