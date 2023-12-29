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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Yaya Geçişleri Yeniden Başladı - Son Dakika
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Yaya Geçişleri Yeniden Başladı

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2020'de koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan yaya geçişleri, 3 yıl sonra yeniden başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, özel tedbirler alındığını ve hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç geçişleri normale dönerken, yaya geçişlerinin yeniden başlamasıyla birlikte geçen yılın yaya geçiş sayısına göre yüzde 10 artış yaşandığı ifade edildi.

Kapıkule Sınır Kapısı\'nda Yaya Geçişleri Yeniden Başladı
29.12.2023 - 14:31,
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EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2020'de koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan yaya geçişleri, 3 yıl sonra yeniden başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Arkadaşlarımız özel tedbirler aldı, özel bir peron, özel görevlendirmeler yaptılar. İnşallah hayırlı olur" dedi.

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 2020 yılının Mart ayında, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya geçişleri durduruldu. Sınır kapısında araç geçişleri pandemi sürecinin ardından normale dönerken, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlediği toplantıyla, yaya geçişlerinin yeniden başladığını duyurdu.

'1 ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 10 ARTIŞ VAR'

Kapıkule Sınır Kapısı'nın dünyadaki en büyük kara sınır kapılarından birisi olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Şu anda Kapıkule Gümrük Kapısı'ndayız. Malumunuz, dünyadaki en büyük kapılardan bir tanesi; iş hacmi olarak da çok geniş bir alana, geniş bir geçişe hitap ediyor. Burada her sene artarak devam eden bir yolcu ve araç geçişi var. Öncelikle bu sene de yoğun bir araç ve yolcu geçişi var. Burada da arkadaşlarımız 24 saat esasına göre, gece gündüz büyük bir hizmet veriyor. Geçen yıl toplam araç geçişimiz 4 milyon 645 bin civarındayken; bu sene yüzde 10 artış ile 5 milyon 106 bin 543 araç geçişimiz var. Yine yolcu sayısında da yüzde 10 artış var. 2022 yılında 12 milyon 323 bin yolcu geçişi varken; bu sene 2023 yılında da 13 milyon 500 bin yolcu geçişi var. Geçişlerin hızlı ve kolay yapılabilmesi için de önemli tedbirler alındı. Peron sayıları arttırıldı, yine ilave personel görevlendirildi. Burası, sınır şehri, esnafımızın günübirlik geçişleri ile ilgili olarak da özel bir mekanizma geliştirildi ve kuyrukta beklemeden esnafımızın kolaylıkla geçmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldı" dedi.

'2020'DE 400 BİN CİVARINDA YILLIK YAYA GEÇİŞİ VAR'

Sınır kapısında 2020 yılında pandemiden önce yaya geçişlerinin yapılabildiğini hatırlatan Vali Sezer, "Pandemi dolayısıyla bu yaya geçişleri durdurulmuştu. Yine hem Bulgaristan ve Yunanistan tarafından hem de ülkemizden bu yaya geçişlerinin tekrar başlatılması noktasında yoğun bir talep vardı. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız yaklaşık 2 aydır bir çalışma yapıyor. Bu hafta itibarıyla de bir deneme yaptık. Bugün itibarıyla tekrar yaya geçişlerini başlatıyoruz. 2020'de yaklaşık 400 bin civarında yıllık yaya geçişi var. Toplam geçişlerde yaklaşık yüzde 5'e tekabül ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceği düşünülüyor. Arkadaşlarımız özel tedbirler aldı, özel bir peron, özel görevlendirmeler yaptılar. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu. Vali Sezer, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile ilgili görüşmelerin de sürdüğünü söyledi. Sezer, "Yaya geçişi şu anda Kapıkule için geçerli. Pazarkule'yle ilgili görüşmeler devam ediyor. Zaten daha önce Hamzabeyli'de vardı. İpsala'da daha önce yokmuş ama orayla karşılıklı görüşeceğiz, Tabii her iki ülkenin de tedbir alması lazım" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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