Kara Kuvvetleri\'nin 2235. Yıl Dönümü Kutlandı

ANKARA'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235'inci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda gerçekleştirilen törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile askeri personel ve aileleri katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun kutlama mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Kahraman ordumuzun gözbebeği, milletimizin güven ve iftihar kaynağı Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Asırlara yayılan köklü geçmişi, üstün disiplin anlayışı, yüksek vazife şuuru ve şanlı zaferlerle dolu tarihiyle Kara Kuvvetlerimiz, devletimizin bekasının, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan günümüze kadar vatanımızın müdafaasında destanlar yazan kahraman Mehmetçiğimiz, bugün de aynı inanç, azim ve kararlılıkla görevini ifa etmektedir. Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, yerli ve milli savunma sanayimizin imkanlarıyla her geçen gün daha da güçlenen kara kuvvetlerimizin, ülkemizin caydırıcılığına ve bölgesel barışa katkıları büyük önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm mensuplarını kutluyor, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Görevleri başındaki tüm personelimize sağlık, başarı ve muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

'GELİŞİM FAALİYETLERİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise törendeki konuşmasında "Dünyanın en köklü askeri teşkilatlarından biri olan kara kuvvetlerimiz tarih boyunca milletimizin huzuru, güvenliği ve bağımsızlığı için görev yaparak, köklü geçmişinden aldığı güç ve yüksek vazife anlayışıyla daima milletimizin yanında ve emrinde olmuştur. Ecdadımızdan biri olan Edebali'den bizlere miras kalan 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu, bugün de görev anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, personelimizin refahını, mesleki gelişimini ve kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Çünkü kara kuvvetlerimizin başarılarının temelinde, görevine gönülden bağlı personeli ile onların en büyük destekçisi olan ailelerimiz bulunmaktadır. Binlerce yıldır, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla sulanan cennet vatanımız, kahraman ecdadımızın bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Bizler de bu emanete sahip çıkmayı ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde devretmeyi en önemli görevimiz olarak görüyoruz. Mete Han, Sultan Alpaslan, Fatih Sultan Mehmet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze uzanan tarihi mirasımızdan aldığımız feyz ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da kara kuvvetlerimizi geleceğe hazırlamaya, değişen güvenlik ortamının gerektirdiği kabiliyetlerle güçlendirmeye ve caydırıcılığımızı daha da artırmaya yönelik milli modernizasyon ve gelişim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

'GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETMEK ZORUNDAYIZ'

Tokel, günümüzde güvenlik ve harekat ortamının geçmiş dönemlere kıyasla çok daha karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya dönüştüğünü söyleyerek, "Kara, hava ve deniz alanlarının dışında uzay, siber alan ve elektromanyetik spektrum da bu yapının ayrılmaz unsurları haline gelmiştir. Bu nedenle yalnızca mevcut tehditlere karşı hazırlıklı olmak değil, geleceğin muharebe sahasını şekillendirecek gelişmeleri de yakından takip etmek zorundayız. Bu anlayış doğrultusunda; insansız sistemler, yapay zeka destekli teknolojiler, elektronik harp, siber güvenlik, hava savunma sistemleri ve uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetleri gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydetmekteyiz. Değişen harekat ortamının gerektirdiği yeni kabiliyetleri kazanmak ve geleceğin muharebe sahasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz şekilde yürütüyoruz. Ancak biliyoruz ki bütün bu teknolojik imkan ve kabiliyetlerin temelinde insan unsuru yer almaktadır. Teknolojik imkanlar, onları etkin şekilde kullanabilecek nitelikli personelle anlam kazanır. Kara kuvvetlerimizin en büyük gücü de yüksek vazife bilincine sahip, disiplinli, eğitimli, vatanına ve milletine gönülden bağlı personelidir. Kara kuvvetleri Komutanlığı olarak, yurt içinde, sınır ötesinde ve dünyanın birçok coğrafyasında üstlendiğimiz tüm görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla icra ediyoruz. Bu anlamlı gün, yalnızca köklü geçmişimizi hatırlamak için değil, aynı zamanda geleceğe olan sorumluluğumuzu yeniden değerlendirmek için de önemli bir fırsattır" dedi.

KONSER VE GÖSTERİLER

Kutlama programı kapsamında sahne alan Mehteran Birliği, konser verdi. Ardından Atlı Spor Eğitim Merkezi Birliği gösteri yaptı. Bomba arama köpeği timlerinin gerçekleştirdiği itaat ve arama gösterileri de alkış topladı. Programda ayrıca komando kolu, TTZA (Takti k Tekerlekli Zırhlı Araç) ve askeri helikopterlerin tanıtımları yapıldı. Etkinlik alanında kurulan stantlarda, savunma sanayii ürünleri ile personele ait iyileştirme ve geliştirme projeleri sergilendi. Davetliler, savunma sanayii stantlarını ilgiyle gezerek yetkililerden bilgi aldı. Etkinlikte misafirlere, poğaça, ekmek ve sıcak çorba ikramı yapıldı. Törene katılan çocuklar ise kırmızı-beyaz renklerle yüz boyama etkinliklerine katıldı.