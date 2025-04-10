Kara Leylekler 10 Yıl Sonra Manisa'da Yeniden Görüntülendi - Son Dakika
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Kara Leylekler 10 Yıl Sonra Manisa'da Yeniden Görüntülendi

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Sülüklü Göl, Marmara Gölü'nün kurumasının ardından göçmen kuşların yeni adresi oldu. Kış aylarını Afrika'da geçiren nadir bir tür olan Kara Leylek, 10 yıl aradan sonra Manisa'da görüntülendi.

10.04.2025 11:23  Güncelleme: 11:30
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Göçmen kuşların yeni rotası Sülüklü göl

Manisa'da 10 yıl sonra ilk kez göçmen kara leylek görüldü

Manisa'daki Marmara Gölü kuruyunca göçmen kuşların yeni adresi Sülüklü Göl oldu

MANİSA - Kış aylarını tropikal Afrika'da geçiren ve Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan Kara Leylek, Manisa'da Spil Dağı eteklerinde geçtiğimiz yaz aylarında kuruma tehlikesi atlatan Sülüklü Göl kenarında görüntülendi.

Geçtiğimiz yaz aylarında havaların çok sıcak olması ve yağışların beklenenden az olması sebebiyle Sülüklü Göl kuruma tehlikesi atlatmış, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve Manisa Büyükşehir Belediyesine ait Su tankerleriyle takviye edilen sularla kurumasına izin verilmemişti.

Manisa'nın en büyük sulak alanı olan Marmara Gölü'nün kurumasının ardından göçmen kuşlar rotalarını, kuş uçuşu mesafesinde çok yakın olan Spil Dağı Milli Parkı'nın eteklerindeki Sülüklü Göl'e çevirdi.

Geçen sene de göçmen kuşların konakladığı Sülüklü Göl, bahar aylarının gelişi ile yeniden göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Kış aylarını tropikal Afrika'da geçiren ve Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan Kara Leylek, yaklaşık 10 yıl sonra Manisa'da da yeniden görüntülendi.

Kara Leylek avlanırken görüntülendi

Sülüklü Gölün derinliği az olan sazlık kısmında avlanan ve boyu yaklaşık 1 metreye yakın olan Kara leylek (Ciconia nigra), büyük ve ince uzun yapısı, ince boynu, ince uzun ve kırmızı gagası ile kırmızı uzun bacaklarıyla göl kenarında görüntülendi.

En son yaklaşık 10 yıl önce Akhisar - Gölmarmara Gölü çevresinde görüntülenen Kara Leylek, bir süre sonra 1,5 metre olan kanat açıklığıyla göl üzerinde süzülerek izini kaybettirdi.

Saz Tavuğu ve Sakarmeke de görüntülendi

Kara Leylek dışında göçmen kuşlardan Ege Bölgesinde nadir görülen Saztavuğu ile çok yaygın görülen Sakarmeke kuşları da Sülüklü Göl'de avlanırken görüntülendi. Bataklık çevreleri ve göllerde üreyen bir kuş olan Saztavuğu, kırmızı gagası ve sarı bacakları ile koyu renk tüyüyle diğer kuş türlerinden rahatça ayırt edilebiliyor. Ege bölgesinde rikse kuşu, İç Anadolu'da su tavuğu ve saz kuşu, Akdeniz'de saz tavuğu ve kırmızı gagalı kumrucuk, Karadeniz ve Marmara'da kızıl dilli rikse kuşu ismiyle bilindiği öğrenildi.

Sulak alanlarda yaşayan ve Türkiye'de çok yaygın olan bir kuş türü Sakarmeke'de (Fulica atra), Sülüklü Göl'de avlanırken görüntülendi. Siyah gövdesi, gagası ve alnı beyaz bir su kuşu olan Sakarmeke, sudan havalanırken, uzun süre suyun üzerinde koşması ile göğsü üzerine inen bir uçak görünüşünde sert iniş yapmasıyla dikkat çekiyor. Çevresi sazlıklarla kaplı sığ göllerde yaygın olarak görüldüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kara Leylekler 10 Yıl Sonra Manisa'da Yeniden Görüntülendi - Son Dakika

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