Kara yollarında durum

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Batı kavşaklarının 14-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı, toprak ve sanat yapıları işleri nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Samsun-Çarşamba- Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde TCDD'nin üst geçit çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü devam ediyor.

Burhaniye-Ayvalık yolunun 20-23. kilometrelerinde taş duvar yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kayseri- Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Kayseri istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 4. kilometresindeki Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü izin verilecek.