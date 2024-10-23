Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Batı kavşaklarının 14-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kırıkkale- Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.
Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı, toprak ve sanat yapıları işleri nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Samsun-Çarşamba- Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde TCDD'nin üst geçit çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü devam ediyor.
Burhaniye-Ayvalık yolunun 20-23. kilometrelerinde taş duvar yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Kayseri- Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Kayseri istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Maçka yolunun 4. kilometresindeki Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü izin verilecek.
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