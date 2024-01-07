Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışması devam ediyor. Bu nedenle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Aydın- Denizli yolunun 8-10. ve 15-22. kilometrelerinde kablo hattı çalışmaları dolayısıyla saat 19.00'a kadar yol, aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

İstanbul- Şile yolunun 12-14. kilometrelerinde üstgeçit köprü yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Erzincan ve Ankara istikametinde servis yollarından sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Antalya- Alanya yolunun 22. kilometresindeki Manavgat Batı köprülü kavşağındaki köprülerde bakım ve onarım, köprü genleşme derzi onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle Alanya gidiş istikametindeki köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 14-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldığından, ulaşım sol şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.