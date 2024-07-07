Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarındaki Şekerdere viyadüğünde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılmıştır. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Tekirdağ-Muratlı yolunda üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştirilmektedir. Denizli-Kale-Muğla, Diyarbakır-Silvan ve Nevşehir-Aksaray yollarında yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunda asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılmış, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Hopa-Borçka-Artvin yolunda üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir. Seydikemer-Söğüt yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Zonguldak-Devrek yolunda şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılmaktadır.

07.07.2024 08:29
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Düziçi kavşaklarındaki Şekerdere viyadüğünde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Tekirdağ- Muratlı yolunun 24-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Denizli-Kale- Muğla yolunun 39-44, Diyarbakır-Silvan yolunun 10-13, Nevşehir- Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 25-36. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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