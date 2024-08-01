Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Abant-Kaynaşlı Kavşağı, İzmir-Aydın Otoyolu, TAG Otoyolu, Sakarya-Bilecik yolunun belirli kilometrelerinde yol trafiğe kapatılmıştır. Diğer yollarda ise kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

01.08.2024 08:29
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı Kavşağı'nda (Bolu Dağı geçişi) İstanbul istikameti, tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde 4 genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılırken, ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna aktarılarak Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola bağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde İzmir-Aydın istikametinde Belevi Viyadüğü genleşme derzlerinde yapılacak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleşiyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Batı- Toprakkale Kavşağı'nın 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılırken, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor. Ayrıca, Toprakkale gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Sakarya- Bilecik yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Sakarya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Bilecik yönünden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerinde ve Diyarbakır-Bismil- Batman yolunun 12-18. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl- Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük- Eskipazar yolunun 2-4. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 9. kilometresinde (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin kavşak geçişi yapım çalışması dolayısıyla Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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