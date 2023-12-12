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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor. Anadolu Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, TAG Otoyolu ve diğer birçok yol kesiminde çalışmalar devam ediyor.

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor
12.12.2023 - 08:35,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 1. kilometresindeki Hamamçayı Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Ulucak-Karasuluk kavşaklarındaki Belkahve Tüneli'nde 22.00-06.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek. Bu sebeple çalışma programına göre ulaşıma önce İzmir, sonra İstanbul yönünde tek şeritten izin verilecek.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 9-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kınalı ayrımı-Silivri- Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerinde (Silivri şehir geçişi) viyadük ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde sürücüler yan yollara yönlendiriliyor.

Düzce- Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 16-17. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18. ile 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Antalya- Alanya yolunun 24-25. kilometrelerinde Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'ndaki genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle Alanya istikametinde ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

Erzurum- Aşkale ayrımı- İspir yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Eskişehir- Kütahya yolunun 9. kilometresinde alt geçit menfez bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA
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