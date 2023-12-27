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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Anadolu Otoyolu, TEM Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Aydıncık-Silifke yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle trafiğe kapatılan veya kontrollü olarak sürdürülen kesimler bulunmaktadır.

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor
27.12.2023 - 08:27,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı- Abant Kavşağı 3-7. kilometrelerinde (Bolu Tüneli geçişi) bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde sol ve orta şeritler 08.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları sebebiyle güney taşıma yolunda ulaşım (İstanbul-Ankara istikameti) servis yolundan gerçekleştiriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması dolayısıyla İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 49-53. kilometrelerinde (Boğsak Tüneli mevkisi) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Pınarbaşı- Gürün yolunun 12-18. ve 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bayburt- Erzurum yolunun 2. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Maden-Erzurum yönü trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak- Bartın il sınırı-Bartın- Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapım işi dolayısıyla trafik akışı Erzincan ve Ankara istikametlerinde servis yollarından devam ediyor.

Finike- Kumluca yolunun 5-6. kilometrelerinde sahil kesimindeki taş tahkimat çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor - Son Dakika


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