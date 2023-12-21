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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Yavaşlama Yaşanıyor - Son Dakika
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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Yavaşlama Yaşanıyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde ise ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor. Diğer bölgelerde de yapım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Yavaşlama Yaşanıyor
21.12.2023 - 08:19,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ- İstanbul il sınırı- Büyükçekmece yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Tarsus- Adana Otoyolu bağlantısının 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapımı dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 20-26, Karabük- Kastamonu yolunun 9-11, Havza-Merzifon yolunun 22-25. kilometrelerinde yapım, Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı sebebiyle bölünmüş yolun Tirebolu- Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Emet-Simav yolunun 26-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Kaynak: AA
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