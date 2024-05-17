Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları kesimi, Tem Otoyolu'nun Lüleburgaz-Saray kavşakları ve İzmit-Kandıra yolunun belirli kesimlerinde trafiğe kapatılmıştır. Diğer bölgelerde ise kontrollü ve iki yönlü ulaşım sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemlidir.

17.05.2024 08:33
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları kesimi 17-20. kilometresinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Tem Otoyolu'nun 116-120. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Lüleburgaz- Saray kavşaklarında güney taşıma yolu (İstanbul istikameti) trafiğe kapatıldı. Ulaşım kuzey taşıma yolundan (Edirne istikameti) iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde veriliyor.

İzmit-Kandıra yolunun 1-3. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Kahramankazan-Ankara istikametinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kelkit- Erzincan yolunun 42. kilometresinde menfez çökmesi nedeniyle yol bakım, onarım çalışması yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 38-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 43. kilometresinde Çamburnu tünelinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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