Karabağ'daki mayınlar can kayıplarına ve imar çalışmalarının yavaşlamasına neden oluyor

Ermenistan'ın 30 yıllık işgal döneminde Karabağ ve çevresine döşediği mayınlar, 2. Karabağ Savaşı'nın üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmesine rağmen hem can kayıplarına neden oluyor hem de Azerbaycan'ın bölgedeki imar ve ihya çalışmalarını yavaşlatıyor.
AA muhabiri, "4 Nisan Dünya Mayın Farkındalık Günü" dolayısıyla hem Karabağ ve çevresindeki mayın temizleme çalışmalarına ilişkin verileri hem de mayın patlamalarının neden olduğu can kayıplarına ilişkin bilgileri derledi.
2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar 129 bin hektar alan tarandı ve mayınlardan temizlendi. Taranan alanlarda 65 binden fazla patlamamış mühimmat, yaklaşık 32 bin antipersonel mayını, 19 binden fazla antitank mayını tespit edildi ve etkisiz hale getirildi.
Savaşın bitiminden bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 50'si sivil 65 Azerbaycan vatandaşı yaşamını yitirdi, 285 kişi yaralandı.
Mayınların temizlenmesi için yaklaşık 30 yıl gerekiyor
Arazileri mayınlamak, 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal anlamı taşıyor. Ermenistan, işgal ettiği bölgeleri elinde tutmak için tüm uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek bölgelere yüz binlerce mayın döşedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgedeki mayınların temizlenmesi için yaklaşık 30 yıl ve 25 milyar dolar gerektiğini açıklamıştı.
Mayın temizleme faaliyetlerini, Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı ile Sınır Hizmetleri Komutanlığı da bu faaliyetlere katkı sunuyor.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen ve Azerbaycan'a teslim edilen 20 Mayın Temizleme Aracı (MEMATT) da sahada kullanılıyor.
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