Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Gençlik Çalıştayı\'na Katıldı

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(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde düzenlenen Karabağlar Kent Konseyi Gençlik Çalıştayı'na katıldı. Gençler, kadınlar ve çocuklar için sosyal belediyecilik anlayışıyla geleceğe yönelik umutları büyüten yaşamı Karabağlar'dan başlatacaklarını söyleyen Kınay, doğrudan katılımcı, ortak bir yönetim ile birlikte bu süreçleri devam ettireceklerini dile getirdi.

Başkan Kınay, Karabağlar Kent Konseyi Gençlik Çalıştayı'nda gençlerle bir araya geldi. Sosyal İklim Derneği, Habitat Derneği, EÇEV ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi iş birliğinde 3 aylık süreçte gerçekleştirilen çalışmalarla hazırlanan çalıştayın açılış konuşmasında Başkan Kınay, gençlerin yaptığı çalışmalar ve verdikleri emekler için teşekkür etti.

GENÇLER İÇİN PROJELERİNİ ANLATTI

Çalıştayda yapılacak tartışmalarla belediyecilik çalışmalarına çok büyüt katkılar sağlanacağını düşündüğünü belirten Başkan Kınay, Karabağlar'da gençler için gerçekleştirilecek projeler hakkında konuştu. İlk olarak kurulacak gençlik meclisinden bahseden Başkan Kınay, gençlerin yönetim süreçlerine vereceği katkılarla daha güzel bir Karabağlar'ı birlikte oluşturabileceklerini dile getirdi.

İSTİHDAM OFİSİ KURULACAK

Genç işsizliğin yoğun yaşandığı Karabağlar'da gençlerin iş bulabilmesi için Bölge İstihdam Ofisi kuracaklarını belirten Başkan Kınay, bu ofislerde işverenlerin ihtiyaç duyduğu pozisyonlar ile iş arayan gençlerin çalışma taleplerini eşleştireceklerini söyledi. Bu ofislerde istihdam danışmanlığı ve eğitimleri verileceğini vurgulayan Başkan Kınay, iş arama, CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi eğitimlerle gençlere yardım edeceklerini kaydetti. İstihdam ofisi çalışmalarını oluşturulacak portal üzerinde dijital ortama taşıyacaklarını belirten Başkan Kınay, düzenlenecek istihdam fuarları ile öğrenci veya mezun gençlere iş ve staj imkanları sağlayacaklarının altını çizdi.

Açılacak yeni tesislerdeki istihdam olanaklarında Karabağlar'da yaşayan uygun yetkinlikteki genç ve kadınlara öncelik verileceğini vurgulayan Başkan Kınay, meslek ve dil kurslarının çeşitliliklerini artırarak, meslek örgütleri ve STK'larla iş birliği içinde, gençlik meclisinin taleplerine göre belirlenecek farklı alanlarda konferans ve seminerler organize edeceklerini belirtti. Karabağlar için büyük önem taşıyan bir üretim olanı olan mobilya sektöründe Mobilya Akademi'de Aydın Mahallesi Marangozluk ve Çıraklık Eğitim Merkezi'nin aktif olarak işlemesini sağlayacaklarını dile getirdi. Düzenlenecek spor, kültür, sanat ve eğlence organizasyonları ile gençlere sosyalleşme ve zamanlarını sağlıklı değerlendirme olanakları sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Kınay, açılacak 'Akıl Fikir Evi' ile gençlerin girişimcilik fikirlerini hayata geçirmek için onlara destek olacaklarını söyledi.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NIN PANELİNE KATILDI

Karabağlar Gençlik Çalıştayı'nın ardından Başkan Kınay, Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Tarım Ekonomisi Derneği tarafından düzenlenen "Neoliberalizmin Krizinde Tarım Politikalarını Yeniden Düşünmek" paneline katıldı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın da konuşmacı olduğu panelde Başkan Kınay, konuşmacıları dinledi.

ABDİ İPEKÇİ MAHALLESİ'NDE TAZİYE EVİ AÇILIŞINA KATILDI

Ziraat Mühendisleri Odası'nın panelinin ardından Kınay, Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki taziye evinin açılışına katıldı. Açılışın ardından mahalle sakinleri ile sohbet eden Kınay, onların sorunlarını dinledi. Yaşanan çocuk oyun parkı ve ulaşım sorunlarını dinleyen Başkan Kınay, seçimden önce de söylediği gibi çocukların rahat ve güvenle oynayabileceği oyun alanı sayısını artıracağını, ulaşım sorunlarıyla da ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara gerekli müracaatları yapacaklarını vurguladı. Görev süresince yine sokakta olacağının ve vatandaşları dinleyeceğinin altını çizen Başkan Kınay, "Seçimden önce nasıl sokaklardaysam, 5 yıl da o şekilde sokaklarda olacağım" dedi.