Karabağlar Belediyesi'nden Modern Kurban Kesim Alanı - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi'nden Modern Kurban Kesim Alanı

07.06.2025 13:55
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Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Uzundere'de kurulan modern kurban satış ve kesim alanını ziyaret etti. Bu yıl ilk kez hijyenik ve güvenli koşullarda hizmet verilen alan, vatandaşlar ve hayvan yetiştiricileri ile birlikte kutlandı.

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, belediyenin kendi imkanlarıyla Uzundere'de kurduğu modern kurban satış ve kesim alanını ziyaret etti. Vatandaşlar ve hayvan yetiştiricileri ile bir araya gelen Başkan Kınay, bayramlarını kutladı, alandaki işleyişi yerinde inceledi ve daha iyisini yapmak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

Karabağlar Belediyesi'nden bir ilk: Planlı ve denetimli kurban alanı

Bu yıl ilk kez belediyeye ait bir alanda kurban satış ve kesim alanı oluşturan Karabağlar Belediyesi, bu geçici hizmeti hijyenik, güvenli ve denetimli koşullarda halkın kullanımına sundu. Vatandaşlar, sağlıklı bir ortamda kurban alışverişlerini yaparken, kesim işlemleri de belediyenin gözetiminde, çevreye zarar vermeden gerçekleştirildi.

Başkan Kınay, yeni kurban alanının Kaymakamlık, Müftülük, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Emniyet gibi kamu kurumlarıyla iş birliği içinde planlandığını belirtti. Uzun yıllardır yaşanan düzensiz ve sağlıksız kurban kesim alanları sorununu çözmek amacıyla bu adımı attıklarını söyleyen Kınay, "Kanayan bir yaraya parmak bastık. Bu adım, halk sağlığı, çevre ve kamu yararı açısından önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

Modern donatılarla hizmet verildi

Alanda toplam 54 satış yeri oluşturuldu: 34 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvan için satış alanları hazırlandı. Ayrıca alanda veteriner kontrolü, zabıta güvenliği, sağlık ekipleri, temizlik ekipleri, günde 3 kez tankerle su temini, kesim çadırları, WC, duş, dinlenme alanı, kafeterya, sosyal tesisler ve mescit hizmete sunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da konteynerlerle kurban kesim alanları kuruldu. Görevli kasaplar, sıra numarasına göre kesim işlemlerini gerçekleştirdi.

Başkan Kınay: "Eşitliğin, adaletin ve huzurun egemen olduğu yarınlarda buluşmak üzere"

Başkan Kınay, Uzundere'deki kurban alanının yanı sıra ilçede belirlenen diğer kesim alanlarını da ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşlara eşitliğin, adaletin ve huzurun egemen olduğu yarınlarda buluşmak dileğiyle iyi bayramlar dileyen Kınay'a, vatandaşlar da teşekkür ederek bayramlarını kutladı

Kaynak: ANKA

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