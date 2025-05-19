Karabağlar'da 19 Mayıs Bağımsızlık Koşusu Düzenlendi - Son Dakika
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Karabağlar'da 19 Mayıs Bağımsızlık Koşusu Düzenlendi

Karabağlar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Bağımsızlık Koşusu'nun 9'uncusunu gerçekleştirdi. 715 sporcunun katıldığı koşuda dereceye girenler ödüllendirildi.

19.05.2025 13:04
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki Bağımsızlık Koşusu'nun 9'uncusu gerçekleştirildi. 715 sporcunun katıldığı koşuda dereceye giren sporculara ödüllerini Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay verdi.

Karabağlar Belediyesince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize edilen Bağımsızlık Koşusu'nun 9'uncusu gerçekleştirildi.

Fahrettin Altay Meydanı'nda başlayan koşunun startına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın yanı sıra CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri Ekincan Aksoy ve Özkan Tice, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Derya Durnabaş, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa da katıldı.

Yaşlı genç çok sayıda katılımcı, startın ardından 4,5 kilometrelik parkuru tamamlamak için efor sarfetti. Başkan Kınay da sporculara destek koşuya katıldı.

Genç sporcular performans sergiledi

Başkan Helil Kınay, koşunun ardından Karabağlar Belediyesi Spor Okulu öğrencilerinin Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirdiği spor gösterilerini izledi. Basketbol, voleybol, futbol, tenis, tekvando, karate ve jimnastik dallarında minik sporcuların sergilediği performans izleyicilerden büyük alkış aldı.

"Bu ülkenin aydınlık yarınlarını hep birlikte İnşa edeceğiz"

Başkan Helil Kınay, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu güzel bahar gününde, 19 Mayıs'ın coşkusunun hep birlikte yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dün Karabağlar'da Bağımsızlık Yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Marşlarımızla, sözlerimizle ülkemizin kurucu Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve mücadele arkadaşlarını andık. Bugün ise dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz Bağımsızlık Koşusuyla bu adımları daha hızlı, daha kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Gençlerimiz burada, çocuklarımız burada. Atamızın Cumhuriyet'i emanet ettiği gençler ve çocuklar, bu emanete ne kadar güçlü sahip çıktıklarını bizlere tekrar tekrar gösteriyor. Bağımsızlık Koşumuzun onuncusunu ve daha nicelerini çok daha coşkulu, çok daha güçlü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin aydınlık yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye."

Başkan Kınay, daha sonra erkek ve kadınlar yıldız, genç, büyük ve master kategorilerinde 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olan sporculara madalyalarını verdi. Dereceye giren sporcular, madalyaların yanı sıra altınla ödüllendirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da 19 Mayıs Bağımsızlık Koşusu Düzenlendi - Son Dakika

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