Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini karaborsada satan 9 kişiye operasyon: Silah ve fişek bulundu

Fenerbahçe ile Liverpool arasında 4 Kasım'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sanal medya üzerinden karaborsa bilet satışı yaptıkları belirlenen 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

SANAL MEDYADAN KARABORSA BİLET SATTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 4 Kasım'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması öncesinde sanal medya üzerinden karaborsa bilet satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ADRESLERDEN TABANCA VE FİŞEK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanması için 2 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.