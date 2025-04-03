Karabük'te 3 Nisan Kutlamaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te 3 Nisan Kutlamaları Başladı

Geniş Video İzle

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın kuruluşunun 88. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Etkinlikler, kortej yürüyüşüyle başladı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak devam etti. Karabük Valisi ve diğer protokol üyeleri, 3 Nisan'ın ekonomik ve kültürel önemine vurgu yaptı.

03.04.2025 14:53  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'3 Nisan' Karabük'te çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı

KARABÜK - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalar'nın temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atıldığı 3 Nisan 1937 tarihinin anısına '3 Nisan' kutlamaları başladı. Demir Çelik Lisesi önünden kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik Yenişehir Atatürk Anıtına kadar devam etti.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz tarafından 3 Nisan Kutlama Komitesi adına Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Gerçekleştirilen programa Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve D. Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, KARDEMİR yöneticileri ve çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 3 Nisan'ın önemine değinerek şunları söyledi: "Yeni cumhuriyetimizi iktisadi ekonomik anlamda güçlendirip cumhuriyetin inşasında başrol oynamıştır. Demir çelik fabrikaları çelik üretiminin yanı sıra ülkenin her kesiminden gelen insanlara yönelik kurduğu sosyal tesisler, sinema ve spor kulüpleriyle kent kültürüne adapte etmiş ve geleceğin Karabük'ün temellerini atmıştır."

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ise "3 Nisan 1937 cumhuriyetimizin genç ve dinamik yapısının sanayinin gücüyle şekillenmeye başladığı insan emeği ve alın terinin demirle buluştuğu tarihsel dönüm noktasıdır. Çeltik tarlalarındaki toprağın KARDEMİR'in ilk üretim alanına dönüşmesi yalnızca Karabük'ün değil ülkemizin ekonomik kalkınma yolunda attığı ilk adımlardan olmuştur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından folklor gösterisi yapılırken, El Sanatları Stantının açılışı da protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Karabük, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te 3 Nisan Kutlamaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Myanmar’a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı Myanmar'a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi
TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı
Mourinho’dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır Mourinho'dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır
Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

14:25 Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
13:44 Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
13:25 Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
13:17 Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim
10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
21:29 Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
21:01 Kadıköy’de Icardi ve Okan Buruk’a olay gönderme Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme
20:56 Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
20:43 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
20:39 Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
20:28 Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
20:16 Mourinho’dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır Mourinho'dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır
20:11 TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı
20:07 Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi
19:56 Myanmar’a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı Myanmar'a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 15:08:20. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük'te 3 Nisan Kutlamaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement