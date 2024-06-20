Karabük'te Kamyonun Hafif Ticari Araça Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te Kamyonun Hafif Ticari Araça Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun yol kenarında duran hafif ticari araca çarpması sonucu biri bebek, biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı.

20.06.2024 14:09
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kamyonun yol kenarında duran hafif ticari araca çarpması sonucu biri bebek, biri çocuk 6 kişi yaralandı.

A.G. idaresindeki 14 BL 400 plakalı kamyon, Karabük- Ankara kara yolu Kemikli mevkisinde, yol kenarında duran Ü.S'nin kullandığı 25 ADN 757 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki A.S, C.A.S. (1), A.K.S, M.S. ve M.E.S. (9) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan M.E.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kamyonun D-100 kara yolunun Kemikli mevkisinde yol kenarında duran hafif ticari araca arkadan çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Kamyonun Hafif Ticari Araça Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Kamyonun Hafif Ticari Araça Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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