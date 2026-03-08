Karaciğer Nakli ile Hayata Döndü - Son Dakika
Karaciğer Nakli ile Hayata Döndü

Karaciğer Nakli ile Hayata Döndü
08.03.2026 12:14
3 yaşındaki Nuryiğit, Türkiye'de başarılı bir karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu.

Karaciğer kanseri nedeniyle ülkesinde tedavi edilemeyen 3 yaşındaki Nuryiğit Maksatbekoğlu, Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen nakille hayata tutundu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) yapılan açıklamaya göre, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda, Türkiye'deki üniversite hastaneleri ve tıp fakülteleri, akademik birikimlerini uluslararası hastalara sunarak, nitelikli sağlık hizmeti sağlamada önemli rol üstleniyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çelik'in bu alandaki başarısı kadınların akademideki etkinliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Son evre karaciğer kanseri olan 3 yaşındaki Kırgız Nuryiğit Maksatbekoğlu'nun sağlık durumunda, ülkesinde uygulanan 7 kür ağır kemoterapiye rağmen iyileşme sağlanamadı.

Ülkesindeki diğer hastanelerde de tedavi şansı bulamayan Nuryiğit'in ailesi, Kırgızistan uyruklu olan Turgut Özal Tıp Merkezi Radyoloji Arş. Gör. Eldiyar Saparbekov ile irtibata geçerek, çocuklarının durumunu anlattı.

Saparbekov'un, aileye çalıştığı hastanenin karaciğer nakli enstitüsünde tedavi olabileceğini aktarması üzerine Nuryiğit ülkesinden Türkiye'ye getirildi.

Ameliyata alınan Nuryiğit'ten tümörlü doku çıkarıldı, eksik kalan karaciğer bölümü babasından alınan doku ile tamamlandı. Oğluna donör olan baba sayesinde gerçekleştirilen naklin ardından Nuryiğit hayata tutundu.

Nuryiğit'in hastanedeki tetkiklerinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"Bizim için bir mucizeydi"

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çelik, Nuryiğit'in ameliyatının cerrahi açıdan çok zorlayıcı olduğunu belirtti. Karaciğerin neredeyse tamamını kaplayan bir tümör olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Portal sistemin tamamen tromboze olması, nakil şansını düşürüyordu. Ancak ekibimizle birlikte bir umut olabileceğini düşündük ve operasyonu başarıyla tamamladık. Nuryiğit'in iyileşmesi, diğer merkezlerde tedavi şansı tanınmamış bir çocuk olması nedeniyle bizim için de bir mucizeydi. Bu kadar agresif seyreden, kemoterapiye cevap vermeyen vakalar oldukça nadirdir."

Çelik, Nuryiğit'in bundan sonra ömrü boyunca immünosupresyon tedavisi göreceğini, karaciğer fonksiyonları, enfeksiyon ve diğer komplikasyonların yakından takip edileceğini kaydetti.

Kontrollerin genellikle 15 günlük, ardından aylık ve üç aylık periyotlarla gerçekleştirildiğini aktaran Çelik, "Bu takip süreci çocuğun sağlığı için hayati öneme sahip. Bugün Nuryiğit'in gülümsemesi ekibimizin emeğinin en güzel karşılığı. Nuryiğit'in sağlığına kavuşması da Türk hekimlerinin özverili çalışması, ekip başarısı ve multidisipliner yaklaşımının somut göstergesi oldu." ifadelerini kullandı.

"Mucize gibi bir vaka"

Radyoloji Araştırma Görevlisi Dr. Eldiyar Saparbekov, Nuryiğit'in Kırgızistan'dan gelen hastalar arasında en zor vakalardan biri olduğunu belirterek, "Ameliyatın başarılı tamamlanması ekibimiz ve aile için büyük mutluluk kaynağı oldu. Mucize gibi bir vaka." değerlendirmesinde bulundu.

Oğluna karaciğer donörü olan baba Maksatbek Keneşbekov, yurt dışında bulamadıkları şifayı Türkiye'de bulduklarını kaydederek, "Başka hastaneleri de soruşturduk. Kompleks olarak damarları kapalı olduğu için birçok yer 'Yapamayız.' deyince buraya geldik. Allah'a çok şükür hocalarımız başardı. Sonuçlar beklediğimizden de iyi." görüşünü paylaştı.

Anne Kayrinisa Koldoşkızı da Kırgızistan'da 6 ay kemoterapi gördüklerini ama yeterli sonucu alamadıklarını aktararak, "Türkiye'de nakil kararı alındı ve şimdi oğlumuzun durumu çok iyi. Kendini daha iyi hissediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaciğer Nakli ile Hayata Döndü - Son Dakika


Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.