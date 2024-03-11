Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.10'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kentte sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Tavlı, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar." dedi.
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Isparta'da bir gündür kayıp olan ve kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Göksu, su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göksu'nun cansız bedeni otopsi için Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırklareli'nde geleneksel olarak sahur vaktinde görev yapan davulcular, heyecanla beklenen ramazan ayının başlamasıyla mesailerine başladı. Davulcular, vatandaşları sahura davet ederek 21 yıldır devam eden geleneği sürdürdü.
Isparta'da kuryelik yapan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu, bir gündür haber alınamaması üzerine polis babası tarafından kayıp olarak bildirildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Göksu, Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisinde motosikletiyle kaza yapmış halde ölü bulundu. Göksu'nun Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olduğu belirlendi.
AFAD'ın verilerine göre, Karadeniz açıklarında saat 03.10'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 km mesafede ve 18,27 km derinlikte olduğu belirlendi.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, aileleriyle birlikte Büyük Çamlıca Camisi'ne giderek dualar eşliğinde teravih namazlarını kıldılar. Vatandaşlar, Ramazan'ın mübarek olmasını dileyerek, Gazze'deki kardeşlerinin de Ramazan'ı mübarek olsun temennisinde bulundular.
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