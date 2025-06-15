Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava tahmini raporuna göre, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altına inmesi, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı yurttaşların tedbirli ve dikkatli olmaları isteniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 26, en düşük 13; İstanbul'da en yüksek 26, en düşük 17; İzmir'de en yüksek 32, en düşük 21 derece olacak.