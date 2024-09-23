Karadeniz'de Su Ürünleri Çalıştayı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karadeniz'de Su Ürünleri Çalıştayı Başladı

Karadeniz\'de Su Ürünleri Çalıştayı Başladı

Sinop'ta başlayan çalıştayda, Karadeniz'in su ürünleri potansiyeli değerlendiriliyor.

23.09.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta, Karadeniz'deki su ürünleri potansiyelinin değerlendirileceği "Karadeniz Masası Su Ürünleri Sektörü Değerlendirme Çalıştayı" başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğü ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde başlayan çalıştaya, kalkınma ajansları yöneticileri, farklı üniversitelerden akademisyenlerle su ürünleri sektörü paydaşları katılıyor.

İki gün sürecek çalıştayda, Karadeniz'deki su ürünleri potansiyeli, su ürünleri alanındaki avcılık, işleme ve yetiştiricilik konuları masaya yatırılacak.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliği alanında Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 1. sırada, dünya ülkeleri arasında ise 17. sırada yer aldığını söyledi.

Karadeniz için su ürünlerinin çok önemli olduğunu belirten Taşdemir, üniversite olarak çalıştayın yapılmasına katkı sunmaktan mutlu olduklarını anlattı.

Türkiye'nin 2023 yılı su ürünleri yetiştiriciliği üretiminin 552 bin tona ulaştığını vurgulayan Taşdemir, "Ülkemiz toplam su ürünleri yetiştiriciliği ile Avrupa Birliği üyeleri arasında birinci dünyada ise 17'nci sıraya yükselmiş bulunmaktadır. Karadeniz'de ise Türk somonu yetiştiriciliği markalaşarak 2023 yılında yaklaşık 65 bin ton üretime ulaşmıştır. Bu üretim sahip olduğu yüksek kalite ve oluşturulmaya çalışılan standartlar ile dünya pazarında yerini almaktadır." diye konuştu.

"Ülkemizde toplam deniz ürünleri avcılığının yüzde 70-80'i Karadeniz"den sağlanmaktadır"

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç ise Karadeniz Masası'nın ilk çalışma konusunu "mavi ekonomi"nin merkezinde yer alan sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği olarak planladıklarını belirtti.

Deniz kaynaklarının potansiyelini açığa çıkaran mavi ekonomi kavramının balıkçılık, enerji, ulaşım, turizm, çevre gibi birçok başlığı kapsadığını anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Ülkemizde toplam deniz ürünleri avcılığının yüzde 70-80'i Karadeniz'den sağlanmaktadır. Önceden ülke içerisinde daha çok iç sularda yetiştiricilik yapılırken son yıllarda denizlerde ağ kafesler ile yapılan yetiştiricilik hızlı bir artış göstermiştir. İç sularda alabalık, denizlerde levrek ve çipura üretimi öne çıkmaktayken son yıllarda Türk somonu ön plana çıkmaya başlamıştır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Ege Bölgesi illeri ile beraber son yıllarda Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon ve Artvin gibi illerimizin açıklarında yapılan kafes balıkçılığı önemli bir kapasiteye ulaşmıştır. Karadeniz balıkçılık ekosistemi 4 temel alt sektör üzerindedir. Avcılık ve yetiştiricilik iki alt temel sektörü oluşturmakta ve buralardan elde edilen ürün ya taze tüketilmekte ya da işlemeye alınmaktadır. Avcılık, yetiştiricilikle elde edilen ürünün bir kısmı şoklama, saklama, diğer işlemler ile insan tüketimine sunulurken, kalan kısmı daha çok hayvan, balık yemi üretiminde kullanılmak üzere balık unu balık yağı fabrikalarında işlenmektedir."

Genç, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Sinop'ta yürütülen Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi ile kentte Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin ton kapasiteli su ürünlerinin işleme, şoklama ve depolama tesisi kurulduğunu anımsatarak, "Sinop başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin ve balıkçılık kooperatiflerinin bu tesisten yaralanması planlanmıştır. Bahsi geçen proje kapsamında su ürünleri ve turizm işletmelerinin iş geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, üretim ve hizmet kapasitelerinin iyileştirilmesi amacıyla KOBİ Destek Merkezi oluşturulması faaliyetleri devam etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Su ürünleri sektöründeki birlik ve kooperatiflerle işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini aktaran Genç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayata geçirdiğimiz proje ile balıkçıların elde ettikleri ürünü hızlı bir şekilde gerek pazara sunması, gerekse depolama alanlarına taşıyabilmesi için nakliye araçlarının alımı ve balık muhafaza alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere güneş enerjisi kurulumu gerçekleştirilmiştir. Benzer bir projeyi de Kastamonu'da bir ilçemizde daha uyguladık. Önümüzdeki dönemde de ekosistem yaklaşımı çerçevesinde katma değerli takviye gıdalar, ilaç ve benzeri ürünlerin üretilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Çalıştayın ilk günü, su ürünleri alanındaki avcılık, işleme ve yetiştiricilik konularını içeren panellerle tamamlandı.

Kaynak: AA

Balıkçılık, Karadeniz, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de Su Ürünleri Çalıştayı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:59 Bu görüntünün bedeli ağır oldu Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza Bu görüntünün bedeli ağır oldu! Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 100’e yükseldi, 400’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 15:07:26. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz'de Su Ürünleri Çalıştayı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement