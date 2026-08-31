Karaköprü'de Otomobil Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ömer Yılan idaresindeki 16 ZE 468 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kent girişinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Yılan, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olan gazeteci Yılan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı görevini de yapmıştı.