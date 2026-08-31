Karaköprü'de Otomobil Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü Ömer Yılan, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Yılan idaresindeki 16 ZE 468 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kent girişinde şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Yılan, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası olan gazeteci Yılan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı görevini de yapmıştı.
Kaynak: AA
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