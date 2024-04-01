KARAMAN SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|374
|Toplam Seçmen
|:
|121.543
|Açılan Sandık
|:
|374
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|93.722
|Geçerli Oy
|:
|91.086
|Katılım Oranı
|:
|% 77,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SAVAŞ KALAYCI
|% 49,08
|44.708
|AK PARTİ
|MEVLÜT AKGÜN
|% 25,54
|23.260
|CHP
|RECEP SERTÇELİK
|% 17,46
|15.908
|YENİDEN REFAH
|DURDU ELİF ÇELİKTAŞ
|% 2,98
|2.717
|DİĞER
|% 1,07
|972
|İYİ PARTİ
|NİHAL TÜMENE
|% 1,07
|970
|SAADET
|MEHMET KARAKAŞ
|% 1,02
|926
|ZAFER PARTİSİ
|METİN İÇEL
|% 0,83
|760
|DEM PARTİ
|ZOZAN EFETÜRK
|% 0,23
|207
|HÜDA PAR
|YUNUS YILMAZ
|% 0,16
|147
|BTP
|ABDURRAHMAN KAPLAN
|% 0,14
|130
|MİLLET
|SALİH MISRAL
|% 0,14
|125
|DEVA PARTİSİ
|MÜSLÜM DOĞAN
|% 0,1
|90
|DSP
|SİBEL İMAMOĞLU
|% 0,05
|43
|TKP
|MUSTAFA BAŞ
|% 0,05
|43
|HKP
|AHMET OKUR
|% 0,02
|22
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT YILDIZ
|% 0,02
|22
|HAK-PAR
|HAYRULLAH KAHRAMAN
|% 0,02
|19
|TKH
|KEMAL GÜRBÜZ
|% 0,02
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|% 37,17
|598
|CHP
|MEHMET NURİ ÖZKAN
|% 35,61
|573
|AK PARTİ
|AVNİ GÜMÜŞALAN
|% 24,74
|398
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA BÖYÜKPARMAKSIZ
|% 1,12
|18
|DİĞER
|% 1,12
|18
|İYİ PARTİ
|MUZAFFER GÜL
|% 0,12
|2
|HÜDA PAR
|YUNUS EMRE YASAK
|% 0,06
|1
|SAADET
|RECEP ŞAHİN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDÜLKADİR ATEŞ
|% 52,23
|597
|MHP
|GÜRANİ BULUT
|% 44,79
|512
|DİĞER
|% 1,31
|15
|CHP
|MEHMET DURAN
|% 0,96
|11
|MİLLET
|KUDRET ÖZDEMİR
|% 0,35
|4
|YENİDEN REFAH
|MUSA KAPUSIZ
|% 0,18
|2
|SAADET
|MUHAMMET DURAN
|% 0,18
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,29
|Katılım Oranı
|:
|% 82,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA BOZCU
|% 55,53
|3.370
|AK PARTİ
|EYYUP ÇAYIR
|% 24,3
|1.475
|MHP
|SOYDAN EVCİ
|% 17,02
|1.033
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ÖZDEMİR
|% 0,99
|60
|İYİ PARTİ
|İZZET BATTIR
|% 0,79
|48
|BAĞIMSIZ
|SABRİ TAŞPINAR
|% 0,41
|25
|SAADET
|HASAN UYSAL
|% 0,26
|16
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH BAŞAR
|% 0,25
|15
|HÜDA PAR
|İSMAİL TUNÇ
|% 0,2
|12
|BTP
|MUSTAFA YAVUZ
|% 0,17
|10
|HKP
|YAŞAR BAYINDIR
|% 0,05
|3
|MİLLET
|CEVDET YILDIZ
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|DURMUŞ DEMİR
|% 32,12
|638
|MHP
|NURULLAH NECAT GÜVEN
|% 31,17
|619
|CHP
|HASİBE KOÇAK
|% 16,57
|329
|İYİ PARTİ
|RECEP BOYACIOĞLU
|% 13,6
|270
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM GÜR
|% 4,88
|97
|SAADET
|ERKAN ATEŞ
|% 1,41
|28
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ESER
|% 0,1
|2
|BTP
|MUSTAFA KURNAZ
|% 0,05
|1
|HÜDA PAR
|MEHMET ÖZARAS
|% 0,05
|1
|MİLLET
|ABDULLAH NACIR
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ALİ YILMAZ
|% 37,09
|1.363
|BAĞIMSIZ
|HAYRİ SAMUR
|% 27,56
|1.013
|MHP
|MEHMET İLGÜN
|% 25,88
|951
|YENİDEN REFAH
|AHMET DOĞAN
|% 3,59
|132
|CHP
|MUHİTDİN TÜRKAN
|% 2,37
|87
|BAĞIMSIZ
|YADİGAR ARAS YAŞAR
|% 1,96
|72
|MİLLET
|İSMAİL ŞAHİN
|% 0,41
|15
|BTP
|CEMAL KAPLAN
|% 0,35
|13
|SAADET
|MUSTAFA ACARERLİ
|% 0,33
|12
|İYİ PARTİ
|ZEKAİ AKYÜZ
|% 0,22
|8
|HÜDA PAR
|MEHMET DURMUŞ
|% 0,13
|5
|HKP
|NEBİ AKINCI
|% 0,11
|4
Son Dakika › Güncel › KARAMAN SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Demir 5 bin 49, AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 875 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Nuri Güneş 22 bin 908, AK Parti adayı Ülkü Öcal 20 bin 969 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Yarka 17 bin 950, DEM Parti adayı Turan Saltan 15 bin 94 oy aldı. Yarka, Şırnak'ta doğmuş olup, eğitim ve iş hayatında önemli görevler üstlenmiştir. 2019'da AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanlığına seçilen Yarka, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Orkun Ercengiz 23 bin 7, AK Parti adayı Mehmet Şimşek 21 bin 324 oy aldı. Ali Orkun Ercengiz, 1973 doğumlu olup Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Siyasete 2003 yılında CHP Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayan Ercengiz, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Karaman Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Savaş Kalaycı, kesin olmayan sonuçlara göre 44 bin 737 oy alarak birinci oldu. AK Parti adayı Mevlüt Akgün ise 22 bin 900 oy aldı. Savaş Kalaycı, Karaman doğumlu olup, Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi mezunu ve Karaman Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin sonuçlarını takip etmek üzere partisinin genel merkez binasından ayrıldı. Bahçeli, oy sayımını ve seçim sonuçlarını genel merkezde takip ettikten sonra saat 01.00 itibariyle genel merkezden ayrıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde açılan sandıklarda oyların yüzde 35,51'ini alan Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Çolakbayrakdar yarışı önde götürüyor. Yeniden Refah Partisi Adayı Önder Narin yüzde 22,89, CHP Adayı Mustafa Yıldız yüzde 15,34, İYİ Parti Adayı Yurder Şahin yüzde 11,47 oy aldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, yaptığı konuşmada tüm Antalyalılara teşekkür etti ve rekor kırmaya devam edeceklerini söyledi.
Aksaray Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Evren Dinçer, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 518 oy alarak birinci oldu. MHP adayı İrfan Çıtak ise 33 bin 84 oyda kaldı. Evren Dinçer, Aksaray'da doğmuş olup, eğitimini burada tamamlamıştır. Meslek hayatına devlet kurumlarında görev alarak başlayan Dinçer, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Aksaray Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Zeydan 220 bin 919, AK Parti adayı Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy aldı. Zeydan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu ve Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Daha önce HDP'den Hakkari milletvekilliği yapan Zeydan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Tahsin Erdem 29 bin 482, AK Parti adayı Ömer Selim Alan 20 bin 475 oy aldı. Erdem, 1964 yılında Zonguldak'ta doğdu ve siyasete Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Başkanlığı ile başladı. 30 yıldır mali müşavir olarak çalışan Erdem, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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