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KARAMAN SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:33
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MERKEZ

Toplam Sandık : 374
Toplam Seçmen : 121.543
Açılan Sandık : 374
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 93.722
Geçerli Oy : 91.086
Katılım Oranı : % 77,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSAVAŞ KALAYCI% 49,0844.708
AK PARTİMEVLÜT AKGÜN% 25,5423.260
CHPRECEP SERTÇELİK% 17,4615.908
YENİDEN REFAHDURDU ELİF ÇELİKTAŞ% 2,982.717
DİĞER% 1,07972
İYİ PARTİNİHAL TÜMENE% 1,07970
SAADETMEHMET KARAKAŞ% 1,02926
ZAFER PARTİSİMETİN İÇEL% 0,83760
DEM PARTİZOZAN EFETÜRK% 0,23207
HÜDA PARYUNUS YILMAZ% 0,16147
BTPABDURRAHMAN KAPLAN% 0,14130
MİLLETSALİH MISRAL% 0,14125
DEVA PARTİSİMÜSLÜM DOĞAN% 0,190
DSPSİBEL İMAMOĞLU% 0,0543
TKPMUSTAFA BAŞ% 0,0543
HKPAHMET OKUR% 0,0222
BAĞIMSIZMAHMUT YILDIZ% 0,0222
HAK-PARHAYRULLAH KAHRAMAN% 0,0219
TKHKEMAL GÜRBÜZ% 0,0217
AYRANCI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYÜKSEL BÜYÜKKARCI% 37,17598
CHPMEHMET NURİ ÖZKAN% 35,61573
AK PARTİAVNİ GÜMÜŞALAN% 24,74398
YENİDEN REFAHMUSTAFA BÖYÜKPARMAKSIZ% 1,1218
DİĞER% 1,1218
İYİ PARTİMUZAFFER GÜL% 0,122
HÜDA PARYUNUS EMRE YASAK% 0,061
SAADETRECEP ŞAHİN% 0,061
BAŞYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLKADİR ATEŞ% 52,23597
MHPGÜRANİ BULUT% 44,79512
DİĞER% 1,3115
CHPMEHMET DURAN% 0,9611
MİLLETKUDRET ÖZDEMİR% 0,354
YENİDEN REFAHMUSA KAPUSIZ% 0,182
SAADETMUHAMMET DURAN% 0,182
ERMENEK

Açılan Sandık Oranı : % 94,29
Katılım Oranı : % 82,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA BOZCU% 55,533.370
AK PARTİEYYUP ÇAYIR% 24,31.475
MHPSOYDAN EVCİ% 17,021.033
YENİDEN REFAHMUHAMMET ÖZDEMİR% 0,9960
İYİ PARTİİZZET BATTIR% 0,7948
BAĞIMSIZSABRİ TAŞPINAR% 0,4125
SAADETHASAN UYSAL% 0,2616
ZAFER PARTİSİABDULLAH BAŞAR% 0,2515
HÜDA PARİSMAİL TUNÇ% 0,212
BTPMUSTAFA YAVUZ% 0,1710
HKPYAŞAR BAYINDIR% 0,053
MİLLETCEVDET YILDIZ% 0,032
KAZIMKARABEKİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİDURMUŞ DEMİR% 32,12638
MHPNURULLAH NECAT GÜVEN% 31,17619
CHPHASİBE KOÇAK% 16,57329
İYİ PARTİRECEP BOYACIOĞLU% 13,6270
YENİDEN REFAHİBRAHİM GÜR% 4,8897
SAADETERKAN ATEŞ% 1,4128
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ESER% 0,12
BTPMUSTAFA KURNAZ% 0,051
HÜDA PARMEHMET ÖZARAS% 0,051
MİLLETABDULLAH NACIR% 0,051
SARIVELİLER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ALİ YILMAZ% 37,091.363
BAĞIMSIZHAYRİ SAMUR% 27,561.013
MHPMEHMET İLGÜN% 25,88951
YENİDEN REFAHAHMET DOĞAN% 3,59132
CHPMUHİTDİN TÜRKAN% 2,3787
BAĞIMSIZYADİGAR ARAS YAŞAR% 1,9672
MİLLETİSMAİL ŞAHİN% 0,4115
BTPCEMAL KAPLAN% 0,3513
SAADETMUSTAFA ACARERLİ% 0,3312
İYİ PARTİZEKAİ AKYÜZ% 0,228
HÜDA PARMEHMET DURMUŞ% 0,135
HKPNEBİ AKINCI% 0,114

Kaynak: AA

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