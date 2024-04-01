KARAMAN SON

Burdur Belediye Başkanlığını CHP Adayı Ali Orkun Ercengiz Kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Orkun Ercengiz 23 bin 7, AK Parti adayı Mehmet Şimşek 21 bin 324 oy aldı. Ali Orkun Ercengiz, 1973 doğumlu olup Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Siyasete 2003 yılında CHP Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayan Ercengiz, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.