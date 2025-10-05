Kardeşler Arasında Katliam: Mehmet Tüzel Öldürüldü

Gaziantep'te, aralarında husumet bulunan Yaşar Tüzel ile ağabeyi Mehmet Tüzel arasında evlerinin önünde tartışma çıktı.

KARDEŞ KAVGASINDA KAN AKTI

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yaşar Tüzel, yanındaki maket bıçağıyla ağabeyini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

AĞABEYİNİ CANİCE KATLETTİ

Ağır yaralanan 45 yaşındaki Mehmet Tüzel, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Ağabeyinin ölümüne neden olan 40 yaşındaki Yaşar Tüzel ise gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.