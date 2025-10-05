Gaziantep'te, aralarında husumet bulunan Yaşar Tüzel ile ağabeyi Mehmet Tüzel arasında evlerinin önünde tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yaşar Tüzel, yanındaki maket bıçağıyla ağabeyini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Ağır yaralanan 45 yaşındaki Mehmet Tüzel, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağabeyinin ölümüne neden olan 40 yaşındaki Yaşar Tüzel ise gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kardeşler Arasında Katliam: Mehmet Tüzel Öldürüldü - Son Dakika
