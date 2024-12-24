Kargo Dolandırıcılığına Dikkat: Yeni Yöntem \'Pencere\' ile Vatandaşlar Mağdur Ediliyor

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ÇEK ve senette sahteciliğin ardından, dolandırıcıların yeni yöntemi kargo teslimatı. Bir kargo paketiniz olduğunu söyleyerek, teslimat için gelen dolandırıcılar, altına senet yerleştirdikleri ve üzerini imza alanına denk gelecek şekilde kestikleri teslim kağıdını imzalatarak, 'pencere' yöntemiyle vatandaşları dolandırıyor. Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Belge Uzmanı Başkomiser Umut Yalçındağ, "imza attığınız zaman, mutlaka imzanızı çerçeve dışına taşırmaya özen gösterin. Böylelikle senet üzerinde kalan imzada kesintiler olacağından, sahteliği ortaya çıkarabileceğiz" dedi.

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik, kimyasal ve balistik incelemeler, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli, Kütahya ve Yalova'da işlenen suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Balistik, Belge, Biyoloji, Kimya ve İz İnceleme Şube müdürlüklerinde yapılan delil incelemeleriyle, delil güvenliği sağlanarak, suç olgusu ve gerçek suçlu ortaya çıkarılırken, Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde yapılan incelemeyle, maktul ya da faillerin ardında bıraktığı notlardan, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu tespit edilirken, dolandırıcılık olayları da bu şubede delillendiriliyor. Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde, evraklardaki sahtecilik ve tahrifatın, alanında uzman personel tarafından özel cihazlarla yapılan incelemeyle tespit edildiğini söyleyen Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü İsmail Yalçın, "Şubemizde pasaport, sürücü belgesi, çek, senet gibi belgelerin sahte olup, olmadığını ya da belge üzerinde tahrifat yapılıp, yapılmadığının tespitine yönelik çalışmalar yapılmaktadır dedi.

'HARF HARF, RAKAM RAKAM İNCELEME YAPIYORUZ'

Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Belge Uzmanı Başkomiser Umut Yalçındağ da sadece asayiş olayları değil, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarının da aydınlatılmasına katkı sağlayan Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde yapılan incelemeler sonucu, yazı ve imza örneklerinden suç ve suçluya ulaşıldığını belirtti. Yalçındağı, Belge üzerinde bulunan yazı, imzaların, şüpheli şahısların mukayese yazı, imzalarıyla karşılaştırılarak aidiyetlerinin belirlenmesini, yine daktilo, fotokopi makinesi çıktılarının, şüpheli makineden alınan örnek çıktılarla birebir karşılaştırılarak, suç konusu belgenin şüpheli makineden oluşturulup, oluşturulmadığının tespitini şubemizde yapıyoruz. Bu alanda özel eğitimli uzmanlarımız var. Biz, ilk gelen belgede, önce belge bütünlüğünü inceliyoruz. Son teknoloji cihazlarımız var. Bu alanda zaten özel eğitimli uzmanlarımız var. Belge bütünlüğü inceleniyor. Daha sonra şüpheli şahısların yazı örnekleri geliyor. Biz onlara harf harf, rakam rakam, ayrık, bitişik oranların hepsini göz önüne alıp, incelemeler yapıyoruz. Bunları, görüntüler eşliğinde raporlar düzenleyerek, tüm adli, idari makamlara hizmet vermekteyiz" diye konuştu.

'İMZANIZI ÇERÇEVE DIŞINA TAŞIRMAYA ÖZEN GÖSTERİN'

Çek ve senette sahteciliğin ardından, dolandırıcıların yeni yöntem olan 'pencere' yöntemiyle vatandaşları dolandırdığına da dikkat çeken Yalçındağ, 'Bir kargo paketiniz var' diyerek teslimat için gelen dolandırıcıların, altına senet yerleştirdikleri ve üzerini imza alanına denk gelecek şekilde kestikleri teslim kağıdını imzalatarak, 'pencere' yöntemiyle vatandaşları dolandırdığını belirtti. Mağdur, sadece bir teslim kağıdı imzaladığını zannederken, aslında binlerce ya da milyonlarca liralık bir senede imza atmış oluyor. İşte bunun da önüne geçmenin yolunun atacağınız imzadan geçtiğini söyleyen Belge Uzmanı Başkomiser Umut Yalçındağ, şöyle konuştu "Size kargo teslim ediyorum ve imza istiyorum sizden. İsminizin karşısına imzanızı atıyorsunuz. Burada imza attığınız alanı daha önceden, fark edilmeyecek şekilde keserek almış olup, arkasına bir senet koyuyorlar. Siz aslında kargo teslim tutanağını imzaladığınızı zannederken, boş bir senede imza atmış oluyorsunuz. Bunun devamında suçlular istediği meblağı yazarak, sizleri yüklü bir borç altına koyuyorlar. Bu yüzden biz vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; imza attığınız zaman, mutlaka imzanızı çerçeve dışına taşırmaya özen gösterin. Böylelikle senet üzerinde kalan imzada kesintiler olacağından, sahteliği ortaya çıkarabileceğiz."