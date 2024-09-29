Karkamış Antik Kenti'ne Koruyucu Çatı - Son Dakika
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Karkamış Antik Kenti'ne Koruyucu Çatı

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Karkamış Antik Kenti'ne yapılan koruyucu çatı tamamlandı, törene Bilal Erdoğan katıldı.

29.09.2024 18:49
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ANADOLU ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititler'in bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Türkiye- Suriye sınırındaki Karkamış Antik Kenti'nin üzerine yapılan koruyucu çatı tamamlandı. Koruyucu çatı için düzenlenen tören, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı.

Karkamış Antik Kenti'nde, İtalya'nın Bolonya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nicolo Marchetti'nin başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sürerken, alana zarar vermeden hayata geçirilen tarihi eserleri koruyacak çatı tamamlandı. Karkamış Antik Kenti'ndeki Geç Hitit Saray alanı koruyucu çatı için tören düzenlendi. Törene, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Karkamış Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicolo Marchetti, milletvekilleri, kurum müdürleri, rektörler, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

'BÖLGEYİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ÖNEMLİ'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, buradaki çalışmaların bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek için önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, arkeolojik çalışmaların hızlıca devam etmesi gerektiğini belirterek, "Karkamış'taki çalışmalar burayı cazibe merkezi haline getirmek için büyük bir değer. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki kazılardan 10 yıl öncesine kadar yapılan çalışmalardan ben de haberdarım. Kazı Başkanı Nicolo, hiçbir zaman kimseye yük olmamaya gayret ederek çalışmalarını sürdürüyor. Karkamış bir güven şehri oldu. Buradaki hemen sınırın yanı başındaki tarihi zenginlik, buz dağının görünen kısmı. Devamında olacak olan kazılar belki uzun yıllar devam edecek. O zamanki uygarlığın önemli merkezinden bir tanesi var. Şu anda gördüğümüzün daha büyüğü olacak, Karkamış. Hem Gaziantep'in hem Karkamış'ın turistik cazibesini artırması çok önemli. Burada arkeolojik çalışmaların olduğundan çok daha hızlı olması lazım. Bu tür yerlerin açığa çıkarılması, gençlerimizin de ilgisini çekmesi açısından ayrıca önemli. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kültürün başkenti olmak için çalışmalarına devam ettiklerini aktararak, "Biz buraya baktığımızda Evliya Çelebi'nin gözüyle bakıyoruz. Karkamış bizim dünümüz. Gılgamış Destanı'nın yazıldığı yer. Her medeniyet Fırat elinde tutmuş. Karkamış stratejidir. Bereketli topraklardır. Kültürün başkenti olma noktasındayız. Bu bir ekip işi. Bu ekip işinde Karkamış hep arkamızda durdu. Karkamış'ın önünde muhteşem bir gelecek var. Elimizde muhteşem eserler var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Karkamış Antik Kenti\'ne Koruyucu Çatı
Kaynak: DHA

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