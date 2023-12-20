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KARS Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan Binbaşı Nihat ve askerlerinin minyatürlerini tasarladı. - Son Dakika
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KARS Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan Binbaşı Nihat ve askerlerinin minyatürlerini tasarladı.

KARS Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkan Vekili Dük Aleksandroviç Pietroviç'in Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan Binbaşı Nihat ve askerleriyle ilgili anısını, minyatüre dönüştürdü.

20.12.2023 - 12:11,
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KARS Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkan Vekili Dük Aleksandroviç Pietroviç'in Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan Binbaşı Nihat ve askerleriyle ilgili anısını, minyatüre dönüştürdü. Binbaşı Nihat'ın ayakta, askerlerinin dizleri üzerine şehit olmuş vaziyetteki üç boyutlu minyatürleri görenleri duygulandırıyor. Erdoğan, "Rus Generalin anılarını okuduktan sonra böyle bir çalışma yaptım. Minyatürün anısını dinleyen duygulanıyor" dedi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 tarihleri arasında Enver Paşa komutasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nda binlerce Mehmetçik, Allahuekber Dağları'nda donarak şehit oldu. Sarıkamış Harekatına birliğiyle katılan Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkan Vekili Dük Aleksandroviç Pietroviç, yaşadıklarını kaleme aldı. General Pietroviç'in, donarak şehit olan Binbaşı Nihat ve askerleriyle ilgili 'Belinde, fişeklerinin yuvalarını tipi ile kapatmaya bütün gece düşen kar bile razı olmamış. Sol eli boynundaki dürbünü kavramış. Havada donmuş, kale sancağı gibi? Diğer eli belli ki, semaya uzanıp rahmet dilerken öylesıne taşlaşmış. Hayrettir, başı açık. Gür erkek kömür karası saçları beyaza bulanmış'Allahuekber Dağları'ndaki Türk müfrezesini esir alamadım. Bizden çok evvel Allah'larına teslim olmuşlardı' anısından etkilenen Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, minyatür tasarımı yaptı.

ÇALIŞMA 1 YIL SÜRDÜ

Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan, yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından tamamladığı minyatür çalışmasını Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda sergiledi. Karlar altında yatan Mehmetçiği anlatan minyatürler gezenleri duygulandırdı. Sergiyi gezen Ceren Söğüt, " Çanakkale, Sarıkamış beni duygulandırıyor, içimi acıtıyor. O zamanın şartları çok kötü. Bu ülke için çok şey yapmışlar. İnsan ister istemez bir minyatürden de etkileniyor" dedi.

ANILARI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMA YAPMAK İSTEDİM

Rus General Pietroviç'in anılarından etkilendiğini ve minyatürü tasarladığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, "Rus General anılarında Binbaşı Nihat ve askerlerinden bahsediyor. O anıları okuduktan sonra böyle bir çalışma yapmak istedim. Bir yıl süren tasarım ve çalışmanın ardından o acı anıları minyatüre dönüştürdüm. Kariyer fuarında sergilediğim minyatürler gezenlerin ilgisini çekiyor. Anısını dinleyen duygu seline kapılıyor. Görselden çok etkilenen oluyor. Ciddi anlamda duygusal anlar yaşanıyor" diye konuştu.(DHA)

KARS Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, Sarıkamış Harekatı\'nda donarak şehit olan Binbaşı Nihat ve askerlerinin minyatürlerini tasarladı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Emine Erdoğan, Sanat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARS Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan Binbaşı Nihat ve askerlerinin minyatürlerini tasarladı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARS Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan Binbaşı Nihat ve askerlerinin minyatürlerini tasarladı. - Son Dakika
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