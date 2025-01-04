Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı

Kars\'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleli yürüyüş yaptı.

04.01.2025 22:46
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleli yürüyüş yaptı.

Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için okunan mevlide katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Alanda kurulan platformda, İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından, yönetmenliğini Hüseyin Özer'in yaptığı "Soğuk heykeller" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, kum sanatıyla Sarıkamış şehitlerini anlatan gösteri sundu.

Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan bazı olayları konu alan oyunun ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ile binlerce kişi, meşalelerle yürüyüşe başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olmasına aldırmayan katılımcılar, tekbirlerle yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve "Ruhun Şad Olsun" yazısı meşalelerle ateşe verildi.

Yürüyüşe, askeri birliklerin yanı sıra Kızılay gönüllüleri ve çeşitli şehirlerden çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Kızılay gönüllüleri, alandakilere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Vatandaşlardan Fikriye Kaynak, AA muhabirine, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Tam bir Sarıkamış sevdalısıyım. Yürüyüşü ruhumda hissediyorum, bazı arkadaşlar 'Sen yaşlısın, yürüyemezsin' diyor. Binlerce insan İzmir'den, Edirne'den Kars'a geliyor da biz neden yürümeyelim. Ben de aynı onlar gibi üşüdüm, onlar nasıl donduysa öyle hissettim. Biz onlar sayesinde hür yaşıyoruz. Allah onlara binlerce rahmet etsin." diye konuştu.

Büşra Güney, havanın çok soğuk olduğunu ancak bunun kendilerine engel olmadığını ifade ederek, "Onlar için gerçekten değer. Burayı her şekilde savunuruz, ne kadar soğuk olursa olsun yürürüz." dedi.

Esmer Aydan Ayboğan da yürürken çok üşüdüğünü belirterek, "Onların çektiği zorluğu bir nevi hissetim. Hüzünlüyüz, üzüntülüyüz, onların hissettiklerini hissedebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı - Son Dakika

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