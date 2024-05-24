Karşıyaka Oda Orkestrası Sezona Veda Etti

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(İZMİR) - Türkiye'de bir ilçe belediyesi tarafından kurulan ilk kadrolu oda orkestrası olan Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), kapanış konseriyle sezona veda etti. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Gururla izlediğimiz tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. KODA bizim göz bebeğimizdir" dedi.

Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), 2023-2024 sezonuna alkışlarla veda etti. Orkestra, sezon kapanış konserinde Murat Cem Orhan yönetiminde Blanc & Noir adıyla Türkiye'yi uluslararası birçok festivalde temsil eden Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner'i ağırladı. Gecede dünya prömiyerinin yapıldığı, dönemin başarılı piyanist ve bestecilerinden Cem Esen'in yazdığı Dört El Piyano ve Yaylı Çalgılar Konçertosu ile Mozart'ın 41. Senfonisi (Jüpiter) seslendirildi.

Salonun tamamen dolduğu konserin izleyicileri arasında Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve eşi Altan Ünsal, İzmir Romanya Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu, ABD Fahri Konsolosu Güliz Balsarı, Slovenya İzmir Fahri Konsolosu Mazhar İzmiroğlu, KKTC Muavin Konsolosu Alp Buğra Bahadır Gültekin, Malta Fahri Konsolosu Ahmet Çalık, Gabon Fahri Konsolosu Muzaffer Tağıl, Fas Fahri Konsolosu Fatih Çakmakoğlu ile Polonya ve Slovakya Fahri Konsoloslukları adına asistan Petek Edirgen de yer aldı. Sergiledikleri performansla müzikseverlere unutulmaz dakikalar yaşatan sanatçılar, gece sonunda ayakta alkışlandı.

"KODA bizim göz bebeğimiz"

Sanatçılara çiçek takdim ederek tüm konuklar adına teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Tüm sanatçılarımız harikaydı, kulaklarımızın pası gitti, sağ olun. KODA klasik müziğin geri plana atıldığı bir zamanda adeta parlayan bir yıldız. Türkiye'de bir ilçe belediyesi bünyesindeki ilk ve tek oda orkestrası olma özelliğini taşıyor. Sanatçılarımızın hepsi konservatuvar mezunu. Genç olduklarına bakmayın, aralarında kendi branşında doktora ünvanına sahip olanlar var. Hepsi çok değerli ve birçok genç sanatçımıza da örnek olduklarını düşünüyorum. Bir ilçe belediyesinin bünyesinde oda orkestrasının olması, kültür ve sanat adına çok büyük bir misyon edinilmesidir. KODA, bizim göz bebeğimiz. Hep birlikte bunu büyütelim ve Türkiye'ye örnek olalım" diye konuştu.