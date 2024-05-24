Karşıyaka Oda Orkestrası Sezona Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka Oda Orkestrası Sezona Veda Etti

Geniş Video İzle

Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), kapanış konseriyle 2023-2024 sezonuna veda etti. Konserde Türkiye'yi uluslararası festivallerde temsil eden sanatçılar sahne aldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, orkestraya teşekkür ederek KODA'nın önemini vurguladı.

24.05.2024 11:58  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Türkiye'de bir ilçe belediyesi tarafından kurulan ilk kadrolu oda orkestrası olan Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), kapanış konseriyle sezona veda etti. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Gururla izlediğimiz tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. KODA bizim göz bebeğimizdir" dedi.

Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), 2023-2024 sezonuna alkışlarla veda etti. Orkestra, sezon kapanış konserinde Murat Cem Orhan yönetiminde Blanc & Noir adıyla Türkiye'yi uluslararası birçok festivalde temsil eden Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner'i ağırladı. Gecede dünya prömiyerinin yapıldığı, dönemin başarılı piyanist ve bestecilerinden Cem Esen'in yazdığı Dört El Piyano ve Yaylı Çalgılar Konçertosu ile Mozart'ın 41. Senfonisi (Jüpiter) seslendirildi.

Salonun tamamen dolduğu konserin izleyicileri arasında Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve eşi Altan Ünsal, İzmir Romanya Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu, ABD Fahri Konsolosu Güliz Balsarı, Slovenya İzmir Fahri Konsolosu Mazhar İzmiroğlu, KKTC Muavin Konsolosu Alp Buğra Bahadır Gültekin, Malta Fahri Konsolosu Ahmet Çalık, Gabon Fahri Konsolosu Muzaffer Tağıl, Fas Fahri Konsolosu Fatih Çakmakoğlu ile Polonya ve Slovakya Fahri Konsoloslukları adına asistan Petek Edirgen de yer aldı. Sergiledikleri performansla müzikseverlere unutulmaz dakikalar yaşatan sanatçılar, gece sonunda ayakta alkışlandı.

"KODA bizim göz bebeğimiz"

Sanatçılara çiçek takdim ederek tüm konuklar adına teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Tüm sanatçılarımız harikaydı, kulaklarımızın pası gitti, sağ olun. KODA klasik müziğin geri plana atıldığı bir zamanda adeta parlayan bir yıldız. Türkiye'de bir ilçe belediyesi bünyesindeki ilk ve tek oda orkestrası olma özelliğini taşıyor. Sanatçılarımızın hepsi konservatuvar mezunu. Genç olduklarına bakmayın, aralarında kendi branşında doktora ünvanına sahip olanlar var. Hepsi çok değerli ve birçok genç sanatçımıza da örnek olduklarını düşünüyorum. Bir ilçe belediyesinin bünyesinde oda orkestrasının olması, kültür ve sanat adına çok büyük bir misyon edinilmesidir. KODA, bizim göz bebeğimiz. Hep birlikte bunu büyütelim ve Türkiye'ye örnek olalım" diye konuştu.

Karşıyaka Oda Orkestrası Sezona Veda Etti
Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Türkiye, Sanat, Kültür, Belediye, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Oda Orkestrası Sezona Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 13:00:43. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Oda Orkestrası Sezona Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement