Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel MBB Encümen Toplantısı'na katıldı

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(İSTANBUL)- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Encümen Toplantısı'na katıldı. Toplantının öne çıkan başlıkları; Marmara Bölgesi'ni bekleyen deprem, sahipsiz sokak hayvanları, Marmara Denizi'nin korunması ve belediye gelirleri oldu.

Kartal Belediye Başkanı ve MBB Encümen Üyesi Gökhan Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve MBB Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında düzenlenen Encümen Toplantısı'na katıldı. Geçen Mayıs ayında Marmara Belediye Birliği'nin 2024 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda meclis üyelerinin oylarıyla Encümen Üyesi seçilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, deprem, sokak hayvanları, belediye gelirleri gibi kritik konular görüşüldü.

Marmara Bölgesi ve belediyelerin sorunları açısından önemli noktalara değinilen toplantıya, MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında encümen üyeleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve MBB Genel Sekreteri Cemil Arslan katıldı.

"Sorumluluklarımızın farkında olarak platformumuza katkıda bulunmaya devam edeceğiz"

Geçen Mayıs ayında gerçekleşen 2024 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda özellikle sokak hayvanları, sıfır atık ve kentsel dönüşüm konularına yönelik ortak proje ve çözümler üretmek için çalışacaklarını vurguladıklarını hatırlatan Belediye Başkanı ve MBB Encümen Üyesi Gökhan Yüksel, sonrasında gerçekleşen ilk toplantıda öncelikli olarak bu başlıklar çerçevesinde ortak çözümler üretmek adına ana gündem maddelerini oluşturduklarını belirtti.

MBB'nin kentlerin sorunlarına ortak çözümler üretmek adına önemli bir platform olduğunu ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, "Bu platformdaki çalışmaları çok önemsiyoruz. Sorumluluklarımızın farkındayız. Kartal Belediyesi olarak biz de bu platforma katkılar verdik ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.

"Deprem bölgesel ölçekte ele alınmalı"

Encümen Toplantısı'nda deprem konusunun bölgesel ölçekte ele alınmasının gerekliliği vurgulanarak MBB'nin 2024 yılı 2. Meclis Toplantısı'nın ana gündem maddesinin, 'Afet ve İş Birliği' olmasına karar verildi.

Sokak hayvanları konusunda farklı çözüm arayışları

Sokak hayvanlarıyla ilgili sorumluluğun tüm paydaşlar tarafından üstlenilerek kamuoyu vicdanını rahatlatacak makul bir çözüm bulunması konusunda MBB Encümen Üyeleri ortak irade beyanında bulundu. MBB'nin üye belediyeleri arasında yürütmüş olduğu Sahipsiz Sokak Hayvanları ve Belediyelerde Sokak Hayvanları araştırma raporunun parti komisyonları, ilgili bakanlıklar ve diğer ilgili kurumlarla paylaşılacağı dile getirildi.

Belediye gelirleri, MBB Encümeni'nin gündeminde

Toplantıda ayrıca belediye gelirleri konusunda parti ayrımı yapmaksızın Türkiye'de belediyelerin içinde yer aldığı sıkıntıların tahammül edilemez boyuta geldiği ve bu yükün taşınmasının gittikçe zorlaştığı ele alınarak, belediyelerin vergi, SSK gibi borçlarının yapılandırılması ve belediye paylarından yapılan kesintilerin bir süre ertelenmesinin en azından yükün hafifletilmesi konusunda bir miktar nefes aldıracağı değerlendirildi. Bu konuda, merkezi yönetimin bir an önce adım atmasının elzem olduğu beyan edildi.