Kartal Belediyesi\'ne bağlı kreşlerde 23 Nisan coşkusu

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(İSTANBUL) Kartal Belediyesi'ne bağlı 14 kreşte eğitim gören çocuklar, hazırladıkları gösterilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, minik öğrencilerin 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Çocukların günlerce emek verdiği gösteriler ayakta alkışlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerine özel bir kutlama programı düzenlendi. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlamaya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kreş Müdürü Hilal Kıraç, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Yönetimi ve veliler katıldı.

"KARTAL BELEDİYESİ'NİN KREŞLERİNDEKİ EĞİTİM KÜLTÜRÜNÜ BÜYÜTEREK, GELİŞTİREREK DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kısa bir konuşma yaptı.

Kreş öğrencilerinin gösterilerini izleyen Başkan Yüksel, "Bugün bizim gurur günümüz, bugün bizim aramızda kreşlerimizden mezun olan öğrencilerimiz var, çalışma arkadaşlarımız var, belediyemizde müdür olan arkadaşımız var. Şu an aramızda kendisi. Bizim kreşlerimizden mezun olmuş, çocuğunu da bizim kreşimize emanet eden arkadaşımız var. Kartal Belediyesi'nin bu eğitim kültürünü büyüterek, geliştirerek devam ettireceğiz. Tüm çabamız çocuklarımız için. Hizmet rozetimizi taktık. Hizmet etmeye, Kartal için koşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yüksel'in konuşmasının ardından Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerin 5 yaş sınıf öğrencileri hazırladıkları 23 Nisan gösterileri ile sahne aldı. 3 seans halinde gerçekleştirilen gösterilere; Kastamonulu Şehit Şerife Bacı Kreşi, Atalar Merkez Kreşi, Soğanlık Yeni Mahalle Kreşi, Kordonboyu Kreşi, Begüm Yavuz Kreşi, Zübeyde Hanım Kreşi, Sabiha Bengütaş Kreşi, Hürriyet Kreşi, Mevhibe İnönü Kreşi, Cumhuriyet 1 Kreşi, Cumhuriyet 2 Kreşi, Gümüşpınar Kreşi ve Soğanlık Orta Mahalle Kreşi öğrencileri katıldı. Minik öğrenciler öğretmenleri eşliğinde şiirler okuyarak, şarkılar ve danslar eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadı. Birbirinden renkli gösteriler hazırlayan minik öğrenciler ayakta alkışlandı.