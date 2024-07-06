Kartal'da Amatör Spor Kulüpleri Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kartal'da Amatör Spor Kulüpleri Bir Araya Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kartal Amatör Spor Kulüpleri (KASK) iş birliği ile düzenlenen kahvaltıda, Kartal'da bulunan amatör spor kulüpleri bir araya geldi. Toplantıda, amatörler kulüplerin sorunları konuşularak çözümler üretilmesi için yapılacak çalışmalar konuşuldu.

06.07.2024 10:27
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kartal Amatör Spor Kulüpleri (KASK) iş birliği ile düzenlenen kahvaltıda, Kartal'da bulunan amatör spor kulüpleri bir araya geldi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve İBB Gençlik ve Spor İşleri Müdürü İlker Öztürk'ün katılım sağladığı toplantıda, amatörler kulüplerin sorunları konuşularak çözümler üretilmesi için yapılacak çalışmalar konuşuldu.

"Daha sık bir araya geleceğiz"

Amatör spor kulüplerinin her zaman yanında olduklarını ve her eksiklerini tamamlamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Adem Uçar, "Bugüne kadar, kendisi de sporcu olduğu için spora fazlasıyla önem veren ve özellikle amatör spor Kulüplerinin ihtiyaçlarının giderilmesine çok dikkat eden Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in öncülüğünde amatör spor Kulüplerimizle çok fazla etkinlik ve toplantılarda bir araya geldik. Bugünden sonra da bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yardımcısı Uçar, kulüp başkanlarının taleplerinin ve önerilerinin dikkate alınarak değerlendirileceğini ve kendileriyle tüm gelişmelerin paylaşılacağını belirterek konuşmasını tamamladı.

Kulüp başkanları, toplantıdan ve spora olan desteklerinden dolayı Kartal Belediyesi'ne ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti. Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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