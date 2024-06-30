Kartal'da Taksi Kaza Yaptı, Şoför Hafif Yaralandı - Son Dakika
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Kartal'da Taksi Kaza Yaptı, Şoför Hafif Yaralandı

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Kartal'da bir taksi şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Şans eseri hafif şekilde yaralanan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya tanık olan bir kişi, şoförün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

30.06.2024 07:32
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Kartal'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, bariyere ok gibi saplandı. Taksi şoförü kazada şans eseri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. 34 THE 52 plakalı taksi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere ok gibi saplandı. Kazada aracın ön camından içeri giren bariyerin arka camdan dışarı çıktığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü şans eseri kazada hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya tanık olan Ayten Aydın, "Ben durakta otobüs bekliyordum. Bomba gibi bir ses geldi. Bomba koydular herhalde bomba patladı sandım. Bir baktım taksi. Allah'a şükürler olsun adam sapasağlam çıktı. Sadece kaşında sıyrık vardı. Bariyere çarpmış. Bariyer arabanın içinden girmiş öbür taraftan çıkmış. Kurban olduğum Allah'ım korudu. Tek başınaydı, kimse yoktu yanında. Şoföre hiçbir şey olmamış. Ambulans geldi götürdüler" dedi.

Kartal\'da Taksi Kaza Yaptı, Şoför Hafif Yaralandı
Kaynak: DHA

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