Bolu\'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

Kayak merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9'u sonraki süreçte tahliye edildi.

Aralarında otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü ve aynı zamanda Ergül'ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 19 kişinin ise tutukluluk halleri devam ediyor.

YANGIN, KAHVALTILIK KIZARTMALARIN YAPILDIĞI CİHAZDA BAŞLADI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ederken, uzman bilirkişi heyeti de yaptıkları incelemelerinin ardından 189 sayfalık rapor hazırladı. Raporda yangının otelin 4'üncü katında bulunan restoranın 'show' kısmında bulunan, kahvaltılık kızartmaların yapıldığı 'grill plate' cihazından çıktığı ifade edilerek şöyle denildi; "Grill sehpası içinde bulunan ve D9 isimli solvent içeren endüstriyel yağlı yüzey temizleme malzemesi, toplama kabından yanarak akan yağlardan dolayı erimiştir. Bu erime, akışkan D9 malzemesinin yağla karışık olarak zeminde akmasını sağlamıştır. O çöp bidonuna ulaşan karışım yayılarak çöp bidonunu da yakmıştır. Çöp bidonu ve içindekilerin de yanmaya başlaması yanmayı büyütmüştür. Çöp alanına kadar ulaşan yanma sonucu artık daha fazla oluşan gazların miktarı doğal çekişli davlumbaz kapasitesi aştığından dolayı duman doğal akışla yükselerek restoran içine doğru yayılmaya başlamıştır. Hemen çöp bidonu yanında olan fleksi LPG hortumu sızdırmazlık tabakası da eriyerek alana kontrolsüz olarak bütan-propan karışımı yakıt gelmesine neden olarak alevlerin hızla büyümesine ve yangının bireysel müdahale ile söndürülemez boyuta ulaşmasına neden olmuştur."

YANGININ BAŞLADIĞI ALANDA İHMALLER ZİNCİRİ

Ayrıca yangının başladığı noktada yangına karşı alınması gereken önlemlerin ve yangın söndürme sistemlerinin olmadığı da rapora yansıdı. Raporda, "Davlumbazda otomatik yangın söndürme sistemi yoktur. Tavanda duman ve/veya sıcaklık sensörü yoktur. Restoran alanında otomatik söndürme tesisatı (sprinkler), duman ve/veya sıcaklık algılayıcısı yoktur. Show alanında görünür alanlarda yangın söndürme cihazı yoktur ve sadece iç tarafta sol kolon dibinde bir adet tüp mevcuttur. Show alanında yangın tüpü var ancak hiçbir personel verdiği ifadede bunu hatırlamıyor" denildi.

YANGINA NEDEN OLAN CİHAZIN TERMOSTATININ BOZUK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Açık bırakılması sonrası aşırı ısınması nedeniyle yangına neden olan grill plate cihazının termostatının da bozuk olduğu ortaya çıktı. Uzman bilirkişi heyeti hazırladığı raporda, "Plate üzerinde ayar düğmesi ile sıcaklık kontrolünü sağlayan termostat, set edildiği değere ulaşıldığı ve termostatlardan biri bozuk olduğundan dolayı da aşırı ısınmasına karşın devreye girmemiş ve kontrolsüz ısınma durumunda çalışmaya devam etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Otelin 4'üncü katındaki restoranda bulunan show kısmında başlayan yangının ilk çıkış anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 'Grill plate' cihazının alev alması ve restoranı kısa sürede kaplayan dumanlar ile alevlerin mutfak kısmına ulaşmasıyla personelin korkuyla kaçtığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.